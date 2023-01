GF Vip, Edoardo Donnamaria “scarica” Antonella Fiordelisi/ Lite per Nicole Murgia

Le scintille tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del GF Vip sembrano lontane dal dirsi spente. Tra i due scoppiano nuove tensioni e questa volta il motivo è legato al confronto che la concorrente ha avuto con Nicole Murgia, che ritiene molto distante e non proprio “vera” nonostante i suoi tentativi di stringere un rapporto d’amicizia. Le due inquiline del reality non si sono risparmiate reciproche critiche e la reazione di Edoardo Donnamaria non sembra soddisfare la compagna: tra una discussione e l’altra, lui accusa Antonella Fiordelisi di avere un problema con Nicole Murgia e per questo di non riuscire ad essere completamente razionale nell’analizzare le reazioni della coinquilina.

Edoardo Donnamaria non sembra intenzionato a prendere posizione a supporto di Antonella Fiordelisi e le sue parole, durante una conversazione tra la concorrente e Andrea in giardino, hanno riacceso i veleni nella coppia. Alcuni credono che il concorrente abbia “scaricato” Antonella per difendere Nicole Murgia, alimentando così la gelosia dell’ex schermitrice nei suoi confronti e un clima di incomprensioni ormai esplosivo. Secondo Nicole, Antonella Fiordelisi starebbe semplicemente uscendo allo scoperto dopo aver vissuto come una minaccia il suo legame con Edoardo nella Casa.

Nicole Murgia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: in Casa scoppia la lite

Non c’è pace per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nonostante il riavvicinamento dei giorni scorsi dopo la frattura nella loro relazione. Il concorrente non ha preso le difese della compagna nella Casa riguardo al confronto aperto con Nicole Murgia, sostenendo anzi che lei abbia un vero e proprio “problema” con quest’ultima e per questo sia incapace di risolvere le tensioni con la coinquilina. Nicole Murgia ritiene che la ex schermitrice provi un’antipatia profonda nei suoi confronti, dovuta soprattutto al legame che lei è riuscita ad instaurare con Edoardo nel corso delle ultime settimane trascorse nel reality.

Dopo aver rivelato di non voler cambiare il suo rapporto con lui soltanto per farla felice, ha accusato Antonella Fiordelisi di “parlare male” di tutti e di fare il doppio gioco. E mentre Antonella si sfogava in giardino con Andrea e Davide, Edoardo Donnamaria è intervenuto “smontando” pubblicamente la sua visione delle cose e contribuendo alla lettura fornita da Nicole sull’intera querelle: “Tu hai un problema con Nicole Murgia, è semplicemente questo il discorso“. “Tu vedi come si comportano con te e non con me, troppo bello così“, ha replicato Antonella Fiordelisi negando di essere gelosa. “Parla di te e di noi, non degli altri“, ha concluso Edoardo Donnamaria. La tensione tra le due concorrenti è alle stelle, situazione che potrebbe spingere Alfonso Signorini ad approfondire la questione in puntata. Una “patata bollente” che si somma a quanto potrebbe emergere dopo le urla che, dall’esterno della Casa, hanno messo in guardia le coppie di questa edizione – “Donnalisi” e “Incorvassi” – proprio dal comportamento di Nicole…











