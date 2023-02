GF Vip: Edoardo Donnamaria si sfoga dopo la puntata/ “Ho rovinato 5 mesi in due ore…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: dopo la rivelazione su Nicole Murgia la rottura sembra definitiva

Tentare di riassumere con poche parole o aggettivi l’ultima puntata del GF Vip potrebbe risultare un’impresa piuttosto ardua, soprattutto in riferimento alle vicissitudini con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi protagonisti. La coppia più tormentata della storia del GF Vip ha vissuto momenti di tensione con picchi piuttosto elevati. Si è passati da un tema all’altro travolgendo i diretti interessati con questioni che hanno portato a quella che – per l’ennesima volta – sembra la conclusione definitiva del rapporto.

Tavassi e Onestini scagionano Edoardo:"No malizia con la Murgia"/ Ma Oriana l'attacca

Tra i tanti motivi del contendere tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, centrale è stato ancora una volta il tema della gelosia. Nelle ore che hanno preceduto la puntata di ieri sera si è parlato con particolare insistenza della vicinanza del volto di Forum a Nicole Murgia, tra l’altro ultima eliminata dal GF Vip. Tra presunte carezze hot e ipotetici intenti maliziosi, ad un certo punto a sganciare la bomba è stato proprio Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha infatti confessato alla sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, di aver palpato il sen* di Nicole Murgia.

GF Vip, Tavassi demolisce Antonella/ "Si concentrava per piangere, a momenti si rovesciava l'acqua in faccia"

Edoardo Donnamaria e l’amarezza dopo la puntata del GF Vip: “Non può finire per una puntata di mer*a!”

Dopo le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria nel bel mezzo della puntata, è successo letteralmente il finimondo. Antonella Fiordelisi è crollata in lacrime prima di vivere uno scontro al vetriolo con i diretti interessati. Al termine della furiosa discussione, l’esito è sembrato piuttosto chiaro: la relazione tra i due potrebbe essere realmente al capolinea. Nel post puntata del GF Vip Edoardo Donnamaria si è chiaramente lasciato andare, con uno sfogo denso di recriminazioni ma anche di ammissioni di colpa.

GF Vip, fan dei Donnalisi: "Vi amo dal 19 settembre"/ "Sto male quando litigate"

“E’ colpa mia perchè mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro” – esordisce Edoardo Donnamaria parlando con Tavassi – “Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di 5 mesi in due ore“. Chiaro il pensiero del volto di Forum, evidentemente provato da una puntata che senza dubbio è stata piuttosto dura per la sua tenuta mentale. “Io non voglio pensare che lei usciti da qui non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di merda, non ci voglio pensare”. Nonostante il caos, Edoardo Donnamaria dimostra dunque di avere ancora a cuore il rapporto con Antonella, e conclude: “In questi 5 mesi mi sono fatto un cu*o enorme per questa ragazza e ora non può finire per una puntata di mer*a così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora…”











© RIPRODUZIONE RISERVATA