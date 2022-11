GF Vip: Edoardo e Micol si scambiano battute hot/ Lei mostra parti intime e…

Grande Fratello Vip 2022: battute hot tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia durante la serata a tema anni 70…

Anche se per ora nulla è accaduto tra i due, la maggioranza dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2022, sembra apprezzare particolarmente una nuova “coppia”: si tratta dei mitici Incorvassi. Entrambi entrati in corsa al reality, ed entrambi “fratelli di”, si tratta di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Sin dai primi giorni di convivenza, i due si sono molto avvicinati: Edoardo non ha mai nascosto di provare attrazione verso la bella bionda che, per ora, non sembra però ricambiare il sentimento. I due si stanno ancora conoscendo e, durante le giornate, scherzano molto tra loro. Nella serata di ieri i due si sono lasciati andare a della battute a dir poco piccanti… Cosa è successo?

Tutto è nato dall’organizzazione di una festa speciale che ha portato molta allegria nella casa del GF Vip, un allegria che mancava, specialmente da quando un concorrente inatteso ha fatto il suo ingresso: si tratta del Covid che, giorno dopo giorno, sta colpendo numerosi Vipponi costringendoli ad abbandonare la villa di Cinecittà. Così che per portare armonia e allegria, nella serata di sabato, è arrivato un comunicato speciale dai produttori: “Siete pronti a tornare indietro nel tempo di 50 anni per una festa in pieno stile anni 70?”. Travestiti a dovere, i Vipponi hanno dato vita a una pazza serata…

Grande Fratello Vip 2022, Micol Incorvaia provoca Edoardo Tavassi: si alza la gonna e…

È così che durante la serata di sabato a tema anni 70, al Grande Fratello Vip, complice l’allegria, e forse qualche calice di vino di troppo, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono lasciati andare a delle battute a dir poco piccanti. In realtà è stata proprio la sorella di Clizia Incorvaia a iniziare la conversazione, provocando Edoardo… Cosa è successo? I due si trovavano in giardino in compagnia i Luciano Punzo quando, quest’ultimo, parlando con Micol, racconta di essersi fatto per l’occasione una ceretta in un punto non definito del corpo. Finito il racconto Punzo li lascia soli, ecco allora che Micol se ne esce con la battuta hot…

“Ti piace? Ho lasciato la striscetta come piace a te”, dice a Edoardo Tavassi alzandosi la gonna e fingendo di mostrargli le sue parti intime. I due scoppiano subito a ridere, lei continua nel gesto mentre Edoardo, incredulo, dice: “No, non farlo, ti guarda il mondo. Fermati, non fare cose! Meglio, così stai sicuramente meglio”. Poi urla a tutti: “Avete visto che ho rimorchiato stasera?”. Dopo le battute “calienti” i due tornano in casa a ballare insieme. Ecco il video:

#incorvassi #gfvip #giacol #gioiellers Lei che si alza la gonna davanti a lui “Ho lasciato una striscetta come piace a te” CHE SUCCEDEEEEEE pic.twitter.com/QEWw9bWntv — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) November 19, 2022













