GF Vip, Edoardo Tavassi bacia Micol Incorvaia/ “Potrei innamorarmi di lei”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: scatta il bacio tra i due

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si piacciono sempre di più, tra i due sta nascendo una forte complicità e affinità; in molti pensano che potrebbe diventare la nuova coppia del Grande Fratello Vip 2022. I due gieffini si sono detti di piacersi e ora è scattato anche un tenerissimo bacio.

Ginevra Lamborghini tifa per Edoardo e Micol/ "Spero nasca una coppia, sono carini"

Edoardo Tavassi si è avvicinato alla sorella di Clizia e le ha sfiorato le labbra; Micol dal canto suo non si è mossa accettando così il gesto dell’ex naufrago. Tra i due le cose stanno andando a gonfie vele e fuori dalla Casa sono in molti a sperare in una relazione. Per prima Ginevra Lamborghini che ha svelato di tifare per loro, affinchè nasca una coppia: “Mi piacciono loro insieme, sono carini“.

Antonella Fiordelisi furiosa: "Micol? Arpia, invidiosa di me"/ Lei replica: "Scene finte, ha un personaggio"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)

Edoardo Tavassi su Micol Incorvaia: “Potrei innamorarmi di lei”

Dopo averle dato un bacio, Edoardo Tavassi si confida con Daniele Dal Moro, ammettendo che potrebbe nascere una storia d’amore con la gieffina.

Edoardo Tavassi, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Tra Micol e Oriana, c’è più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perché c’ho mille cose in comune con Micol. Con l’altra no. Però ci sono tanti aspetti da vedere per parlare d’amore. Mi deve piacere esteticamente e caratterialmente, mi deve far ridere, mi deve far stare bene, non deve mai rendere il rapporto monotono. A me piace una donna che dal nulla mi dice ‘stasera ti ho organizzato una cosa a sorpresa andiamo’. A letto deve essere in un certo modo, all’apparenza normale e con me senza freni. Sono cose che mi piacerebbe avere. Poi ovvio che non si può avere tutto dalla vita è scontato. Diciamo che nell’insieme cerco questo. […] Con lei sto bene che ve devo dì? Così per il poco che la conosco vedo molte caratteristiche che mi piacciono, poi vedremo con il tempo nei prossimi giorni. – ha continuato Edoardo Tavassi – Però tra lei e Oriana è di Micol che poterei innamorarmi questo è sicuro. No sono serio adesso non sto a giocà, Micol ha molte cose che mi piacciono e l’ho già detto”.

GF Vip, Soleil Sorge innamorata di Edoardo Tavassi?/ "Genuino, gentleman, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA