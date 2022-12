GF Vip, Edoardo Tavassi chiude con Micol?/ “Non devo stare lì ad elemosinare…”

GF Vip 2022, frenata nel rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Al Grande Fratello Vip 2022 il rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembra essere andato incontro a una brusca frenata. La concorrente sembra infatti voler ben calibrare il sentimento che starebbe nascendo tra i due e, sebbene il bacio non sia ancora arrivato, l’interesse è reciproco ed evidente. Ne parla lo stesso Tavassi che, rammaricato per come stanno andando le cose con Micol, si confessa con Giaele. “L’attesa aumenta il desiderio, come dice Antonino” spiega la De Donà. Il concorrente sembra disposto ad aspettare, ma non fino a tanto.

“Onestamente capisco anche il suo punto di vista. Avete iniziato a flirtare da poco, quindi…” gli spiega Giaele. Edoardo le confessa che al momento Micol non vorrebbe arrivare sino al bacio: “Lei l’ha proprio esclusa sta roba, categoricamente. Quindi che devo fare?“. Però dall’altro lato svela come la loro attrazione reciproca non può essere frenata né nascosta in alcun modo: “Se a te piace una persona, è effetto calamita, è istintivo se ti piace una persona e ce l’hai davanti“.

Edoardo Tavassi sembra sempre più sconfortato per la piega che il rapporto con Micol Incorvaia ha preso. Al Grande Fratello Vip 2022 il concorrente viene però rincuorato da Giaele De Donà. La coinquilina conferma come da parte dell’amica ci sia un reale interesse a conoscerlo, e gli rivela: “Secondo me devi avere un attimo di pazienza, perché non è vero che non ti bacerà. Lei mi ha detto: ‘Io qui dentro non bacerò mai nessuno’. Io qua le ho detto: ‘Non dirmi cavolate’. E lei si è messa a ridere“.

Tavassi ritiene però che dal bacio si può capire molto dall’altra persona, per questo vorrebbe arrivare a questo step, sul quale però la Incorvaia frenerebbe: “Quella cosa lì è una prova in più. A me è capitato di avere un feeling enorme con una persona, e poi baciare quella persona e non provare niente o provare tantissimo. Quindi è uno step“. Giaele però è convinta: “Secondo me prima o poi si lascerà andare. Che le piaci si vede, palesemente, non serviva nemmeno dirtelo. Io l’ho notato giorni fa“. Edoardo, invece, sembra demoralizzato: “Non ci provo, basta, non devo stare lì ad elemosinare“.











