GF Vip, Edoardo Tavassi in crisi “non mi va di parlarne”/ Micol lo conforta e…

GF Vip, Edoardo Tavassi in crisi: il supporto di Micol Incorvaia

Al Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Tavassi si è lasciato travolgere dai pensieri ed è incappato in un momento di sconforto, come mostra un video condiviso sul sito del reality. Nel cortiletto della Casa è rimasto un po’ da solo, sino a quando non si è avvicinata Micol Incorvaia per chiedergli se fosse successo qualcosa. La coinquilina ha notato in lui un cambio d’umore improvviso: “Ti sei ammorbato nei tuoi pensieri per due ore“. E ironica aggiunge: “Non volevo disturbarti, che poi mi sgridi“.

Edoardo Tavassi si avvicina ad Antonella?/ "Fuori di qua non avremmo mai litigato"

Il momento di crisi del Vippone non viene però condiviso con la ragazza, preferisce rimanere in silenzio anziché aprirsi, destando così preoccupazione: “Non mi va neanche di parlarne, di condividere questa cosa con il mondo“. Micol è impossibilitata a conoscere le sensazioni che stanno pervadendo il suo coinquilino, e si limita a dirgli teneramente: “Mi fai piangere se ti vedo giù“. Edoardo però la rassicura rivelando che si tratta solo di un momento di tristezza, prima di darle un bacio in bocca.

Tavassi attacca Sonia Bruganelli: "Non ha capito un caz*o"/ "Difende Antonella e..."

Edoardo Tavassi si sfoga in Confessionale: cos’è successo al concorrente?

Edoardo Tavassi è travolto dai suoi pensieri, al momento non rivelati, e decide di andarsi a sfogare nel Confessionale del Grande Fratello Vip 2022. “Vado un po’ a parlare in Confessionale, magari mi ascoltano un attimo“, rivela a Micol Incorvaia, lasciandola temporaneamente da sola nel Cortiletto della Casa. Si tratta di una crisi passeggera o, sotto sotto, il Vippone sta covando qualcosa di più serio? Ma soprattutto, a cosa è legato questo momento di sconforto?

Con la sua compagna di viaggio ha preferito rimanere in silenzio, tenendo tutto dentro di sé, ma le motivazioni possono essere molteplici. Dalla mancanza della famiglia e degli affetti più cari a probabili difficoltà legate al suo percorso nella Casa, sino al “Van-gate” che pesa come un macigno per lui e per tutti i coinquilini che ne sono rimasti coinvolti. Le punizioni del Grande Fratello Vip 2022 sono state esemplari e questo caso, fuori da Cinecittà, ha generato una eco mediatica non indifferente. Quanto accaduto potrebbe dunque aver avuto ripercussioni anche sul suo umore, portandolo ad un momento di fragilità.

Micol Incorvaia abbandona il GF Vip?/ "Me ne voglio andare. Troppe puntate brutte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA