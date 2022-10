GF Vip, Elenoire e Patrizia ai ferri corti “ma vaf*ulo!”/ “Datti una calmata sennò…”

Grande Fratello Vip 2022, scintille tra Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi

Ieri sera al Grande Fratello Vip 2022 le discussioni sono state numerose e hanno coinvolto, fra le altre, anche Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi. Il faccia a faccia è scaturito quando Elenoire ha duramente attaccato Nikita Pelizon, accusata di avvicinarsi troppo agli uomini della Casa e passare troppo tempo con loro. Patrizia a quel punto ha preso le difese della giovane ragazza: “Io ogni tanto osservo, però mi sembra che Nikita stia con gli uomini come lo fai anche tu Elenoire. Non mi sembra che ci sia niente di strano, stiamo tutti insieme“.

Tuttavia lo scontro tra Patrizia ed Elenoire è proseguito in Casa a suon di accuse e toni accesi. La Ferruzzi in particolare ritiene che la coinquilina prenda sempre le parti della Pelizon: “Le altre sono sante, ma per favore. Senti, tanto lo sanno tutti che sei dalla sua parte, quindi ogni tuo discorso non fa testo“. I toni sono piuttosto infuocati, al punto che anche la regina delle televendite sbrocca e la invita a darsi una regolata: “Sì però datti una calmata sennò mi inca*o anche io“.

La tensione al Grande Fratello Vip 2022 si taglia con il coltello. Elenoire Ferruzzi ritiene ingiustificato ed inopportuno l’intervento di Patrizia Rossetti, punzecchiando ancora una volta Nikita ed andandosene dal salone: “Le altre sono tutte sante, ma vaf*ulo“. La showgirl a quel punto sbotta nuovamente: “Eh ma non ti incavolare“. I divergenti punti di vista sul comportamento di Nikita nella Casa accendono gli animi: chi la difende come Patrizia e chi la attacca senza mezzi termini come Elenoire.

La Rossetti, a seguire, spiega ai coinquilini il suo punto di vista: “Io ho detto che a me Nikita non sembra che stia a zompare sugli uomini, mi sembra più Elenoire che è sempre a parlare con gli uomini. A parte che ci parlo anche io, ma qual è il problema?“. L’intervento di Patrizia è stato accolto con trionfo dal popolo del web, che ha apprezzato la sua presa di posizione in difesa di Nikita.

