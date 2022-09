GF Vip, Elenoire Ferruzzi innamorata di Luca Salatino o semplice strategia?/ La verità in diretta…

Elenoire Ferruzzi e l’interesse per Luca Salatino: strategia o verità?

Dalla prime anticipazioni che circolano sul web, Elenoire Ferruzzi sarà l’argomento centrale della puntata di stasera, lunedì 26 settembre. Secondo le indiscrezioni Alfonso Signorini interrogherà l’attrice sul sentimento che prova per l’ex tronista romano, questione che nei giorni scorsi ha tenuto banco al Grande Fratello Vip 2022.

Luca Salatino gela i bollori di Elenoire Ferruzzi "Potremmo essere come fratello e sorella"/ Ma lei..

A quanto pare, il web è diviso sull’argomento: alcuni pensano che Elenoire Ferruzzi sia davvero innamorata o presa da Luca Salatino; ma altri, vedono nella lite con lo chef una strategia da parte della gieffina per avere clip e visibilità nel reality show. Il conduttore cercherà di andare a fondo alla questione, parlando proprio con la diretta interessata. Cosa succederà nel corso della puntata, è solo da scoprire ma promette di essere scoppiettante.

Giovanni Ciacci, difende Luca Salatino dalle accuse di Elenoire Ferruzzi/ "È un ragazzo semplice"

Elenoire Ferruzzi fa pace con Luca Salatino: “Se non ci sei tu…”

Dopo un litigio piuttosto pesante, Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno fatto pace. L’attrice che non aveva digerito le dichiarazioni dell’ex tronista lo ha minacciato di volerlo mandare via dalla casa: “Tanto gliela faccio pagare… Va via lui o vado io via“.

Dopo qualche ora però, i due hanno abbassato i toni cercando di chiarire le cose. Luca Salatino si è scusato per aver assunto degli atteggiamenti con lei fraintendibili: “Mi dispiace perchè a volte non c’ho tatto, non riesco a capire le altre persone…“. A questo punto Elenoire abbraccia lo chef romano: “Allora abbracciami, non c’ho voglia di stare a parlare. Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu!“. Luca Salatino aggiunge: “Questo gioco lo facciamo in due. Elenoire non puoi fare così, per favore… Ascoltami, io ci sono, ma sai già…”. Per ora, dunque, i due sembrano tornati in armonia ma qualcosa bolle in pentola: è tutto chiarito o ci saranno nuovi scontri tra i due gieffini nella diretta di stasera?

GF Vip, Elenoire Ferruzzi sbottta contro Ginevra Lamborghini "L'affogo dentro la vasca"/ "La nomino..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA