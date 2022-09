GF Vip, Elenoire Ferruzzi russa nella notte/ Antonino “si sta affogando”. E sul web..

Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi russa nella notte: il video

La convivenza al Grande Fratello Vip 2022, si sa, può andare incontro a piccoli imprevisti. Come quello che è capitato nella notte ad alcuni concorrenti del reality, in camera da letto. Nel silenzio della notte, infatti, Elenoire Ferruzzi ha iniziato a russare al punto da svegliare i coinquilini presenti nella sua stanza. Anche Antonino Spinalbese, come si sente dagli ironici video che stanno circolando in queste ore sul web, ha faticato a chiudere occhio ironizzando sui versi rumorosi della concorrente: “Questa si sta affogando“.

Noncurante della notte insonne che stava “regalando” ai suoi compagni di viaggio, Elenoire Ferruzzi ha continuato a dormire ininterrottamente senza rendersene conto. Nel video si vede infatti lei immersa nel sonno, mentre alcuni concorrenti nei letti adiacenti la osservavano, faticando ad addormentarsi.

Elenoire Ferruzzi scatena l’ironia del web: “Russa come un trattore“

Ovviamente il video di Elenoire Ferruzzi che russa nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha fatto subito il giro del web. Ogni azione dei Vipponi finisce quotidianamente sotto la lente d’ingrandimento del web e le interazioni social si concentrano anche su ironici momenti come questi. “Elenoire russa pesantemente. Antonino: “Ma questa si sta affogando adesso” MI STO SENTENDO MALE” scrive un utente. “I prelemi avevano come sottofondo mtr che raccontava le favole i gintonic hanno Elenoire che russa come un trattore” scrive un altro.

Insomma, l’ironia circola sul web ed Elenoire Ferruzzi, anche immersa nel sonno, finisce col diventare una delle concorrenti più chiacchierate di questi primi scampoli di Grande Fratello Vip 2022. Negli ultimi giorni ha tenuto banco la crisi nell’amicizia con Luca Salatino, al punto che è intervenuta la fidanzata di lui, Soraia Ceruti. Non sentitasi capita, la Ferruzzi nelle ultime ore ha avuto una crisi liberatoria e, tra le lacrime, ha ricevuto proprio il conforto dell’ex tronista. Segno che, nonostante le incomprensioni, la loro amicizia non è in bilico.

I prelemi avevano come sottofondo mtr che raccontava le favole i gintonic hanno Elenoire che russa come un trattore 😂😂😂 #gfvip pic.twitter.com/DfZooZPha6 — pronto, moda?📞 (@ehi_sunshine) September 28, 2022

Ma come fa Antonella a dormire tranquilla a fianco di Elenoire , russa così forte che si svegliano pure allo stadio olimpico:) #gfvip — ZAPPING TALK (@ZappingTalk) September 28, 2022













