GF Vip, Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Nikita Pelizon: “E’ una porta iella”

Elenoire Ferruzzi parla male di Nikita: ecco cosa sostiene la gieffina

Dopo un primo chiarimento tra Elenoire Ferruzzi e Nikita, le cose sono tornate ad essere esattamente come prima. L’attrice sembrava aver capito i disagi della modella, ma adesso è tornata alla carica in modo anche più pungente di prima.

Mentre Daniele Dal Moro giocava con Nikita, il gieffino si è ustionato facendo una tisana calda; interviene subito Elenoire Ferruzzi che era vicino a lui e, come riporta Biccy, gli dice: “Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì”. L’attrice decide di raccontare l’accaduto a Giaele De Donà: “Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella. La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità”.

A proposito di Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi ha deciso di giocare a carte scoperte e svelargli cosa prova per lui. Dopo che il volto di Uomini e Donne ha avuto una crisi al Grande Fratello Vip 2022, l’attrice ha deciso di consolarlo e dichiararsi.

Come riporta Blogtivvu, Elenoire Ferruzzi dichiara: “Mi prometti che una sera dormiamo così, 5 minuti? Dai, ho bisogno… Lo so che fai fatica, ma non avere paura del mio cuore che lo senti battere, io ti voglio bene davvero… e anche di più. Se non fossi qua te lo avrei già detto”. Nonostante la dichiarazione dell’attrice, però, il gieffino aveva detto a Wilma Goich che non avrebbe fatto nulla per illuderla ma la situazione sembra che gli sia sfuggita di mano. Come andrà a finire tra i due, ci saranno nuove dichiarazioni in puntata?

