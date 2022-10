GF Vip, Elenoire Ferruzzi smascherata/ “Vive in una casa popolare a Milano”

Elenoire Ferruzzi parla della sua lussuosa villa a Milano

Elenoire Ferruzzi ha fatto spesso menzione ai suoi compagni di Grande Fratello Vip 2022, di vivere in una lussuosa dimora a CityLife. L’attrice, dunque, ha sempre definito la sua vita di un elevato stile con anche la cameriera che si occupa delle faccende domestiche.

Come riporta Today, la gieffina dichiara: “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”. Poi ancora: “Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”. Queste le dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi che, però, sono state prontamente smentite.

Elenoire Ferruzzi smentita da una vicina sulla casa a CityLife

Elenoire Ferruzzi, dopo aver decantato la sua lussuosa dimora a Milano, è stata sbugiardata da una follower di Deianira Marzano. L’utente dice di essere una vicina dell’attrice e che vive in un contesto molto più umile di quello che ha rivelato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

“Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero. L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce“. Dunque, da queste dichiarazioni si evince che Elenoire Ferruzzi abbia, presumibilmente, mentito sul suo tenore di vita. Che questo faccia parte del suo personaggio? La questione potrebbe comunque essere sottoposta all’attenzione del pubblico, durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.

