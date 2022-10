GF Vip, Elenoire sputa per terra mentre passa Nikita/ Furia web: “Squalificatela!”

Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi sputa al passaggio di Nikita Pelizon

È ormai risaputo come Elenoire Ferruzzi non provi stima né considerazione di Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Nella puntata di ieri l’icona LGBTQ+ l’ha duramente attaccata, accusandola di avvicinarsi troppo agli uomini della Casa e passare spesso il tempo con loro. In difesa di Nikita è arrivata Patrizia Rossetti, tuttavia il suo intervento non ha fatto cambiare idea alla Ferruzzi sulla sua coinquilina. A dimostrarlo è un gesto di dubbio gusto rivolto contro la ragazza in giardino, subito dopo la diretta di ieri sera.

Elenoire si è ritrovata a chiacchierare con Antonino Spinalbese seduti all’aperto, quando vicino a loro è passata proprio Nikita Pelizon. La Ferruzzi, con un gesto di stizza, ha sputato per terra provocando le immediate risate del coinquilino che, anziché rimproverarla per il gesto, l’ha accolto ridendo. “Avevo un seme in bocca…” la giustificazione della concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

Elenoire contro Nikita, il web s’infuria: “Deve essere squalificata“

Ormai la crociata che Elenoire Ferruzzi ha iniziato contro Nikita Pelizon sembra più agguerrita che mai. Quel gesto, però, è stato interpretato da numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip 2022 come una gravissima mancanza di rispetto e di educazione. In molti, soprattutto su Twitter, hanno condiviso il video di quegli istanti commentando: “Elenoire che sputa per terra mentre passa Nikita CHE POCHEZZA INTELLETTUALE“.

C’è anche chi considera questi episodi pura cattiveria nei confronti di una concorrente, Nikita, costantemente attaccata nella Casa: “Elenoire che sputa a terra quando passa Nikita e quel ratto di Spinacino che ride. Questo non è trash. Chiamatela cattiveria, malignità, ignoranza, ma non osate definire questo trash“. Infine, qualcuno invoca seri provvedimenti disciplinari da parte della produzione: “Ragazzi facciamo girare Elenoire deve essere squalificata immediatamente. Sputa per terra mentre passa Nikita“.

Elenoire che sputa per terra mentre passa Nikita

CHE POCHEZZA INTELLETTUALE#gfvip pic.twitter.com/qB6xVjbu73 — eric⁴ (seeing pinks in 🗼) (@italbguy) October 25, 2022

Elenoire che sputa a terra quando passa Nikita e quel ratto di Spinacino che ride. Questo non è trash. Chiamatela cattiveria, malignità, ignoranza, ma non osate definire questo trash. #GFVIP pic.twitter.com/UpS8DI8EDh — ioNON-🎈 | m’importaunaChega (@and_c1) October 25, 2022













