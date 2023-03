GF Vip: eliminato Alberto, Antonella, Giaele, Davide, Milena o Nikita?/ I sondaggi

GF Vip, chi verrà eliminato tra i concorrenti al televoto? I primi sondaggi

Nella scorsa puntata i concorrenti finiti in nomination sono diversi: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Milena Miconi, Davide Donadei, Giaele De Donà; uno tra loro potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022 durante la diretta di stasera. Ma chi sarà l’eliminato?

Sul web sono emersi i primi sondaggi su chi si vuole salvare tra i concorrenti al televoto. I risultati sembrano essere piuttosto chiari, il meno votato è Davide Donadei con basse percentuali. Dunque, potrebbe essere il vippone a lasciare la casa più spiata d’Italia. In effetti, nel televoto per il primo finalista (che si è rivelata essere Oriana Marzoli) l’ex tronista ha ottenuto solo l’1% dei voti. Questo dato è abbastanza indicativo e potrebbe confermare l’eliminazioni nel corso della serata. Non rimane che attendere la diretta e il responso del pubblico che, molto spesso, è allineato al sentiment del web.

GF Vip, Davide Donadei: “Pensavo di andare forte”

Nelle ultime settimane proprio Davide Donadei è entrato nel mirino del web, per alcune dichiarazioni. L’ex tronista era convinto di essere tra i preferiti del pubblico. I dati non hanno, però, confermato la sensazione del concorrente che ha così suscitato l’ironia dei social.

“Da quello che ho sentito nel pubblico e in studio vi dico: ‘Come fate a dire chi è il più forte e chi è il più debole?’. Io pensavo di essere uno dei tre più forti là, in studio” ha affermato il ristoratore pugliese. Da qui sono partiti una serie di commenti sul web: “Mi piscio, lui è realmente convinto di essere forte”. E ancora: “Momento più alto della serata: Davide che ha preso l’1% e si sentiva fortissimo quando è andato in studio sto ancora ridendo”. Questi sono solo due dei tanti messaggi ironici sulle dichiarazioni del gieffino.

