GF Vip, Eva Grimaldi choc contro Elenoire Ferruzzi “uomo di me*a!”/ Bufera sul web

Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi, commento choc: “Un uomo di me*a!“

I comportamenti di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 2022 continuano a generare dibattiti e discussioni fuori dalla Casa. Molti la stanno criticando, in particolari negli ultimi giorni, per i suoi atteggiamenti nei confronti di Nikita Pelizon. Non solo l’ha accusata di stare sempre vicina agli uomini, illazione rispedita al mittente dalla ragazza in puntata, ma ha anche sputato per terra al suo passaggio provocando la furiosa reazione del web. Ora a criticarla si aggiunge un noto personaggio dello spettacolo, nonché ex concorrente del reality: Eva Grimaldi.

Commentando un post condiviso dalla pagina Instagram del Grande Fratello Vip 2022, l’attrice si è unito al coro di proteste contro il comportamento di Elenoire Ferruzzi. Questo il suo commento: “Che schifo. Un uomo di me*a! Elenoire“. Parole che non sono passate inosservate e che hanno improvvisamente spostato la polemica da Elenoire alla stessa Grimaldi per il commento considerato transfobico rivolto alla Vippona. Il suo commento è stato poi prontamente cancellato, ma lo screen delle sue parole è stato presto diffuso sul web.

Eva Grimaldi travolta dalle critiche: “Grave e imbarazzante caduta di stile“

Molti su Twitter hanno criticato il commento di Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi, soprattutto per la natura transfobica delle sue parole, che hanno etichettato la concorrente del Grande Fratello Vip 2022 al maschile e non al femminile. Numerosi utenti non hanno apprezzato l’intervento social dell’attrice, soprattutto perché è una delle più importanti paladine dei diritti della comunità LGBTQ+. Grande amica di Vladimir Luxuria, dal 2010 è sentimentalmente legata all’attivista Imma Battaglia, con la quale si è unita civilmente nel 2019.

Per tutti questi elementi il commento su Elenoire Ferruzzi non è passato inosservato e ha sollevato il polverone sul web. “Ma parliamo della grave e imbarazzante caduta di stile di Eva Grimaldi, meno male che fa parte della comunità LGBT+” il commento di un utente, che ha condiviso lo screen del suo commento.

Ma parliamo della grave e imbarazzante caduta di stile di Eva Grimaldi, meno male che fa parte della comunità LGBT+ pic.twitter.com/NJBo0TH821 — Andrea (@andreahafame) October 25, 2022













