GF Vip, fan dei Donnalisi: “Vi amo dal 19 settembre”/ “Sto male quando litigate”

GF Vip, i “Donnalisi” dividono: il pubblico interviene in diretta

Amati, odiati, chiacchierati, i “Donnalisi” continuano ad essere i grandi protagonisti di questo Grande Fratello Vip 2022. La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella Casa di Cinecittà fa sempre più discutere e, ormai da mesi, è la dinamica trainante di questa edizione del reality. Una coppia chiacchieratissima soprattutto all’esterno, dove possono contare su una vasta armata di fan ma anche su numerosi detrattori.

A dimostrazione di quanto all’esterno si parli di questi due concorrenti, Alfonso Signorini fa intervenire in diretta due persone del pubblico. Entrambe le telespettatrici intervengono sulla questione di puntata: il crollo emotivo di Antonella Fiordelisi e l’accusa, avanzata soprattutto da Edoardo Tavassi, che le sue lacrime siano finte e che stia recitando una parte pur di passare da vittima. Per questo motivo il conduttore chiama al suo fianco, al centro dello studio, due esponenti di due fazioni opposte: chi sostiene Antonella e chi, invece, la critica aspramente.

Fan dei “Donnalisi: “Vi amo dal 19 settembre“. E c’è chi attacca Antonella…

La prima ad intervenire al Grande Fratello Vip 2022 è una fan dei “Donnalisi”, che prende il microfono e urla alla coppia: “Io vi amo dal 19 settembre. Io vi dico, sto male per voi quando litigate, tremo. Vi amo, fino alla fine. Donnalisi, vi amo“. Inoltre, riporta una frase che Edoardo Donnamaria avrebbe espresso nella Casa in riferimento al suo rapporto con Antonella Fiordelisi: “Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L’hai detto tu Edo, ricordati“.

Sul fronte opposto, invece, c’è chi si schiera con Edoardo Tavassi e accusa la schermitrice di essere finta: “Antonella, io sono un’attrice di teatro, e stai recitando. Ti prego Antonella, un po’ meno. Reciti, si vede proprio“. Dalla Casa interviene però Donnamaria che, sebbene sia in rotta di collisione con la coinquilina, ne prende le difese per il crollo emotivo a suo dire autentico: “Qua dentro noi stiamo bene e male veramente. Per quanto io creda che per lunghi tratti Antonella abbia esasperato determinate situazioni, non penso che si possa dire che non sta male. Inutile accanirsi, l’avete già fatto su di me, basta“.











