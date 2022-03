Gf vip finale, Jessica “cos’è successo con Barù nella capanna?”/ La verità: “Un…”

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié fa chiarezza con Barù Gaetani in finale: la verità nascosta

La finale del Grande fratello vip 6 decreta il trionfo assoluto di Jessica Sélassié, con la princess etiope che si porta a casa non solo il montepremi finale del gioco del valore di 100mila euro (la cui metà è devoluta in beneficenza), ma anche delle soddisfazioni personali per ciò che concerne la sfera personale e affettiva, rispetto alla frequentazione avviata con Barù Gaetani (quarto finalista nel gioco). Ovvero un chiarimento pubblico con lo chef sul loro rapporto e il loro ultimo avvicinamento fisico avvenuto lontano da occhi indiscreti, in una capanna made in Casa, con tanto di scuse avanzate, poi, in replica alla princess da parte dello chef.

Nei giorni precedenti a quello della finale (andata in onda in prima serata il 14 marzo 2022 su Canale 5), Jessica Sélassié ha lamentato di sentirsi strumentalizzata nei sentimenti dallo chef, che a suo avviso avrebbe sminuito i loro avvicinamenti fisici in più confidenze avute con il resto degli inquilini nella Casa, riducendo il loro “flirt” ad una semplice amicizia: “Mi ha profondamente ferita. Le parole che ha usato non mi sono piaciute, mi ha offesa. Se non mi voleva bene, che diceva?. I sentimenti devono essere a doppio senso. Mi deve delle scuse perché quello che ha detto mi ha deluso”. E comunicando la scelta di troncare i rapporti con Barù, poi, in vista della finale ha rimarcato di aver avuto un avvicinamento importante con lo chef sotto la capanna artistica di cui si è rivelata fautrice Soleil Sorge, tanto da sentirsi presa in giro dallo chef in definitiva: “Mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori. Che attrazione per me ce l’ha, me l’ha detto in capanna“. Ma il sereno sembra tornare per i “Jeru” (così come i fan definiscono Barù e Jessica, ndr), con il nobile toscano che -incalzato da Alfonso Signorini sull’affaire capanna, in occasione della finale del Grande fratello vip 6- si scusa pubblicamente con Jessica, per averla in qualche modo ferita. Ma non è tutto.

Il conduttore vuole vederci chiaro su quanto accaduto tra i due, tanto che chiede ai Jeru cosa ci sia stato nella capanna e i due si rendono portavoci della medesima verità: si parla di un bacio particolare.

I Jeru e il “bacio adolescenziale”: cosa emerge alla finale del Grande fratello vip 6

In replica al gossip lanciato da Lulù Sélassié, alla vigilia della finale del Grande fratello vip 6 rispetto ad un sedicente bacio che i Jeru avrebbero consumato sotto la capanna artistica -su cui Alfonso Signorini intende fare luce in diretta, quindi i Jeru non si risparmiano dichiarazioni di chiarimento. Jessica Sélassié dal suo canto non nasconde di aver baciato Barù Gaetani, ma in modo adolescenziale, con un bacio-stampo: “Abbiamo chiarito in questi giorni. Sotto la tenda non ci sono stati dei limoni, però le nostre labbra si sono avvicinate più volte. Diciamo che c’è stato almeno un bacio adolescenziale“. La risposta di Barù, poi, non tarda ad arrivare, con lo chef che conferma quanto dichiarato dalla princess.

Nel frattempo, sul conto dei due chiacchierati possibili neo piccioncini vip, l’opinione di una larga parte dell’occhio pubblico viene rappresentata dal pensiero di Adriana Volpe, espresso poco prima della decretazione della vittoria schiacciante di Jessic,a al reality show: “Io voglio sperare che almeno vogliano consumare qualcosa insieme, in un appuntamento post-reality. Sarò un’eterna sognatrice”. “Io voglio sperare che vogliano vedersi non per guardarsi negli occhi, ma per fare qualcos’altro”, commenta, infine, maliziosa l’altra opinionista, Sonia Bruganelli.

Che i Jeru possano rivelarsi una coppia a tutti gli effetti, dopo il Grande fratello vip? Staremo a vedere!

