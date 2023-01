GF Vip: finita tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia?/ “Mi hai rovinato il Capodanno”, ma alla fine…

Grande Fratello Vip 2022: al veglione è scontro tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, lui ha ironizzato troppo sull’aspetto fisico della ragazza…

Il Capodanno al Grande Fratello Vip 7 è stato a dir poco turbolento. Con il countdown e l’inizio del nuovo anno infatti la casa più spiata di Cinecittà è andata incontro a numerosi cambiamenti che hanno portato a variazioni nelle strategie di gioco e nelle amicizie tra i vari Vipponi. Due coppie in particolare, tra vacanze di natale e veglione, sono state messe a dura prova: se la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è definitivamente scoppiata, quella invece composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, nonostante i numerosi litigi, è resistita e ora pare aver ritrovato la pace. Ma andiamo con ordine: cosa è successo tra i due?

Sicuramente la simpatia che Tavassi e Micol provano l’uno per l’altro è sempre derivata da un senso dell’umorismo e una grande ironia che li accomuna e avvicina, ironia che però è venuta a mancare durante il veglione di Capodanno quando, per alcune battute poco eleganti di Edoardo, Micol è andata su tutte le furie. Le battute vertevano per la maggiore sull’aspetto fisico della ragazza, in particolare Tavassi ha affermato che altre concorrenti sono molto più sensuali di lei e ha ironizzano sul fatto che dovrebbe iniziare a vestirsi in modo diverso. Micol ci è rimasta molto male e i due non si sono neppure scambiati il bacio di mezzanotte…

È così che l’unica coppia rimasta del Grande Fratello Vip 7, quella composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dopo non essersi scambiata neppure un bacio durante il countdown di Capodanno, ha cercato un primo chiarimento nel van… Chiarimento a dir poco disastroso: Micol ha tentato di spiegare a Edoardo i motivi per cui se l’era preso ma, sentendosi accusato, il fratello di Guendalina si è messo subito sulla difensiva: “Te mi dici sempre che mia sorella è una mignotta”, ha esordito. La risposta di lei: “Ma ti sei bevuto il cervello, non ti riconosco più, questa cosa non è vera”.

Dopo continui battibecchi Edoardo ha cacciato Micol dal Van: “Ciao Micol, non ti voglio vedere mai più, sono disgustato. Prego, vai. Complimenti, brava, Antonella 2.0. Mi hai rovinato il Capodanno”, ha affermato. Nonostante la lite sia stata abbastanza dura, dopo 24 ore tra i due sembra essere finalmente tornato i sereno. Le dinamiche del chiarimento non sono ancora totalmente chiare: tutto è nato da un abbraccio, seguito da un bacio, che si sono scambiati vicino al Van, i due poi si sono scambiati anche dolci parole in veranda.













