GF Vip, Francesco Chiofalo smentisce Antonella/ “Lei e Gianluca erano fidanzati e…”

Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: “Si dichiarò single, ma non era vero“

Continua a tenere banco al Grande Fratello Vip 2022 il rapporto tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa. Il ragazzo sarebbe dovuto entrate nel reality in qualità di ospite per un determinato periodo di tempo, ma alla fine sarebbe saltato tutto a causa delle interferenze del papà della concorrente, come da lui rivelato su Instagram. Intanto, però, Benincasa ha voluto mettere in chiaro le cose sul suo reale rapporto con Antonella: stando alle sue dichiarazioni, infatti, loro due erano fidanzati prima che lei entrasse nella Casa.

Antonella Fiordelisi lascia il GF Vip?/ Signorini: "Se pensi di vivere bullismo esci"

Versione confermata anche da un altro illustre ex della Fiordelisi, Francesco Chiofalo, che sulle Instagram stories ha vuotato il sacco sulla spinosa questione e si è schierato dalla parte di Benincasa: “C’è poco da pensare, Gianluca ha detto la verità, quella che tutta Salerno e le persone che li conosco sanno… Compreso il sottoscritto… Infatti lo dissi subito appena lei entrò nel programma dichiarandosi single che non era vero e che in realtà erano super fidanzati in casa e che fingeva di essere single con la complicità di lui solo per entrare nel cast del programma“.

Gianluca Benincasa entra questa sera al GF Vip?/ Lui chiarisce e accusa il papà di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo difende Gianluca Benincasa: “Ha sofferto questo teatrino“

Francesco Chiofalo su Instagram prende le difese di Gianluca Benincasa e smaschera di fatto Antonella Fiordelisi: “Lui ha sbagliato ad essere suo complice perché si è forzato per amore di lei a fare questo teatrino che non voleva fare. Dove l’unico a rimetterci davvero è stato lui. E dissi personalmente anche a lui la stessa cosa a settembre quando iniziò il programma, ma non mi diede ascolto, volle continuare a reggerle il gioco. Adesso finalmente ha detto la verità, verità che ha preferito fino a ora tenere per sé nella speranza di tenersi buona Antonella una volta uscita dalla Casa del Gf Vip“.

Federica Calemme attacca Antonella Fiordelisi e Donnamaria/ "Litigano per piccolezze"

A suo dire, Benincasa ha sbagliato ad accettare questo presunto “teatrino” e spera che possa essersene pentito, ora che ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità: “Ma adesso che finalmente ha capito che tutto è perduto ha gettato la maschera e ha detto tutta la verità. Mi dispiace perché è un bravo ragazzo e ha sofferto molto tutto questo teatrino. Anche se secondo me ha sbagliato a farsi strumentalizzare e usare così. Ma penso si sia pentito amaramente di essere stato suo complice in tutto questo. Io al posto suo non lo avrei mai fatto“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA