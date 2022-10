GF Vip, Francesco Oppini sul caso Bellavia/ “Ginevra Lamborghini? Punizione ingiusta”

GF Vip, Francesco Oppini ricorda Marco Bellavia: “Quando arrivava negli stadi la gente si strappava i capelli…”

Anche se ormai è passata qualche puntata, ancora si parla del caso Marco Bellavia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam che si è visto costretto a uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 7 per problemi di salute mentale, quali la depressione, e per giunta criticato e “bullizzato” dagli altri Vipponi della casa. Gravi fatti che hanno incendiato il web e a cui ha conseguito, di fatto, l’eliminazione di Ginevra Lamborghini per la frase imperdonabile: “Se fai cosi ti meriti di essere bullizzato”, e l’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci. Numerosi gli ex Vip intervenuti a riguardo, a dire la sua questa volta è stato Francesco Oppini, partecipante al GF Vip 5, che ha espresso il suo parere in un’intervista per Casa Chi.

Il figlio di Alba Parietti ha raccontato di conoscere Marco Bellavia sin da quando era piccolo: “Lo conosco da quando sono piccolissimo. Ai tempi di Bim Bum Bam, quando era ancora una star insieme a Paola Barale che all’epoca era la sua compagna, Marco era l’idolo dei ragazzini e delle ragazzine. Quando arrivava negli stadi la gente si strappava i capelli. Mi fa specie che la generazione di oggi scopra Marco Bellavia all’improvviso”, ha raccontato.

GF Vip, Francesco Oppini contro i Vipponi: "Hanno avuto un atteggiamento schifoso…"

Francesco Oppini, durante l’intervista, ha aspramente criticato l’atteggiamento dei vari Vipponi del Grande Fratello Vip 7 riservato a Marco Bellavia: “Sono rimasto sorpreso dalle persone che lo hanno attaccato in quel modo. Quelli che hanno esperienza di vita televisiva come Gegia, la Rossetti, Ciacci, Gnocchi e non solo. Era comprensibilissimo che lui fosse in difficoltà e non riusciva a spiegarsi e a spiegare cosa stava provando in quel momento anche per non mettere in difficoltà loro e quindi si ritrovava a piangere da solo, e la cosa che faceva schifo è che nessuno gli chiedeva perché stesse così”, ha detto.

Nonostante riconosca che i vari Vip, chi più chi meno, abbiano sbagliato, Oppini crede però che una di questi abbia ricevuto un trattamento ingiusto, si tratta di Ginevra Lamborghini: “Io ritengo che quando uno sbaglia debba rendersi conto di quello che ha fatto e poi le punizioni possono essere accordate distintamente. Io ad esempio ero stato punito per una battuta uscita male, terrificante, alla quale mi sono subito prostrato chiedendo scusa, sono stato messo al televoto e fortunatamente mi hanno salvato. Quello che non è piaciuto è che è stata giudicata direttamente per una cosa gravissima che ha detto e gli altri no. Il televoto o lo fai per tutti o li butti fuori tutti“, ha concluso.











