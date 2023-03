GF Vip, George Ciupilan “a Oriana è sempre piaciuto Onestini”/ “L’aveva sempre detto”

GF Vip, Nikita e Onestini si riavvicinano: il pensiero di George Ciupilan

A una settimana dalla finale, fa rumore al Grande Fratello Vip 2022 il riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Il loro distacco, dovuto soprattutto al due di picche rifilato dall’ex tronista alla coinquilina e che ha portato a una guerra intestina nella Casa, è stato uno dei temi centrali degli ultimi mesi di reality. Nell’ultimo periodo, però, il loro rapporto sembra essersi scongelato, anche grazie alla decisione di Onestini di ripristinare un dialogo con lei.

Alessandra Matteuzzi/ Vicino “Padovani mentre l'aggrediva mi ha mostrato il telefono”

Sulla questione è intervenuto George Ciupilan, che ha visto da vicino le dinamiche instauratesi tra i due concorrenti a Cinecittà. Intervenuto al GF Vip Party, commentando la diretta del reality ieri sera assieme a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino ha spiegato il suo punto di vista su questo chiacchierato riavvicinamento: “Penso che sia per non sporcarsi più di tanto ultimamente. Da parte di lui, penso che Luca sia molto intelligente e usa la strategia in questo caso con Nikita. Perché se non l’hai mai fatto per due mesi e lo fai a due settimane dalla fine, c’è qualcosa di strano“.

Grazia Prisco, giallo dell'Apecar/ La versione dell'amico: "Non l'ho uccisa, lei..."

George Ciupilan: “A Oriana è sempre piaciuto Luca Onestini“

George Ciupilan ritiene infatti sospetto l’avvicinamento di Luca Onestini a Nikita Pelizon, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2022: “Nikita l’ha sempre cercato da un certo punto di vista, è rimasta su quella linea lì. In questo caso Luca ha detto di sì. Da parte di Nikita, penso sia per concludere in modo pacifico le cose, per non continuare con le liti e trovare un punto d’incontro“.

Tuttavia, Ciupilan ha un pensiero piuttosto chiaro anche su Oriana Marzoli e il suo rapporto con Luca Onestini. Un rapporto fatto di amicizia e grandissima complicità, scherzi, confessioni e momenti di spensieratezza vissuti nella Casa. Tuttavia l’ex Vippone ritiene che, sotto sotto, l’influencer venezuelana sia sempre stata interessata a Onestini: “A Oriana è sempre piaciuto Luca. L’aveva detto, ricordo anche quando eravamo tutti insieme che l’aveva sempre detto. Anche Daniele l’ha detto più di una volta“.

Scomparsa Greta Spreafico/ “Si sentiva in pericolo, c'era qualcosa che l'agitava”

© RIPRODUZIONE RISERVATA