GF Vip: George Ciupilan, commovente messaggio per la festa del papà/ “Ho deciso di…”

George Ciupilan torna a parlare del padre con un toccante post sui social

George Ciupilan è stato a lungo indicato, dopo la sua eliminazione, come una possibile delusione tra i concorrenti del GF Vip. Sui social molti hanno condiviso pensieri contraddittori riferiti alla sua esperienza nel reality, complice il suo essere introverso e poco avvezzo alle dinamiche tipiche del programma. In ogni caso, non sono mancati i momenti con l’ex volto de Il Collegio nel ruolo di protagonista, soprattutto quando si è trattato di raccontare la sua storia.

Il difficile passato di George Ciupilan aveva commosso già ai tempi del GF Vip, alimentando la curiosità sulle dinamiche familiari da lui stesso presentate come controverse. In particolare, nel corso della sua esperienza nella Casa più chiacchierata d’Italia era emerso un rapporto piuttosto burrascoso con il padre; reo di non essere stato particolarmente presente nell’infanzia e adolescenza del giovane. In occasione della rinomata festa del papà, George Ciupilan ha però deciso di rompere il silenzio donando ai suoi followers un toccante messaggio di auguri rivolto tanto al suo genitore che a quello di chiunque altro.

George Ciupilan, il rapporto con il padre: “Spero un giorno di avere la forza di…”

“Ieri ho preferito non mettere storie e mi sono preso un giorno di pausa dato che c’era la festa del papà, purtroppo per alcuni è una festa e per altri è riaprire una porta del passato, come per e in questo caso“. Inizia così il post su Instagram pubblicato da George Ciupilan, riferito chiaramente al rapporto non proprio idilliaco con suo padre. “Nonostante le parole dette da lui nei miei confronti nel programma, non ho mai avuto modo di parlarci dopo essere uscito. Spero un giorno di avere le forze di riallacciare un rapporto o almeno di poter avere un vero e proprio confronto”.

In occasione della festa del papà – con un post a tema scritto nel giorno seguente – George Ciupilan ammette di avere tutte le funzioni di riaprire i rapporti con suo padre, a dispetto delle controversie del passato. Ad oggi però, ammette di non essere ancora riuscito a trovare il tempo e il modo di dare seguito all’auspicio, e aggiunge: “Non ho mai parlato in prima persona sui social di questo, ma questa volta ho deciso di condividere con voi questa mia parte intima. In conclusione, George Ciupilan aggiunge un particolare messaggio di auguri rivolto a tutti: “Inoltre voglio dare un messaggio alle persone che hanno un bellissimo rapporto con il loro padre: godetevi tutti i momenti con i vostri papà“.











