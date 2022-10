GF Vip, George Ciupilan difende Marco Bellavia/ L’ex lo elogia: “Uno dei più maturi”

Grande Fratello Vip 2022, George Ciupilan uno dei pochi a difendere Marco Bellavia

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, andata in onda ieri sera, è stata interamente dedicata al fatto della settimana: l’addio al gioco di Marco Bellavia. Troppa la sofferenza patita nella Casa, troppo pesanti le parole e le irrisioni ricevute dai suoi compagni di viaggio, che hanno pagato per i loro comportamenti, come la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci. Ma, oltre a Antonella Fiordelisi e Luca Salatino, tra i pochi ad aver avuto una parola di sostegno per lui è stato George Ciupilan, il concorrente più giovane del cast.

Nonostante la sua giovane età, il ragazzo si è mostrato vicino a Marco Bellavia e alle sue fragilità, mentre gli altri lo denigravano. E anche l’ex di George, Samara Tramontana, nonostante lei sia ora fidanzatissima e non siano rimasti in ottimi rapporti, ha voluto elogiarlo per il suo comportamento. Come riporta The Pipol Gossip sulla sua pagina Instagram, la ragazza ha condiviso una Instagram story in cui commenta il caso Bellavia, dicendosi indignata per quanto accaduto e dedicando alcune parole anche all’ex fidanzato.

George Ciupilan, l’ex lo elogia per la maturità: “Fiera del suo comportamento“

Samara Tramontana, nella sua Instagram story, si dice vicina a Marco Bellavia per quello che ha vissuto nella Casa: “Volevo spendere due parole su quello che è successo questa settimana al Grande Fratello Vip 2022.. Sapete quanto io sia contro a queste cose, e vedere certe immagini e sentire certe parole mi ha distrutta.. Mi spiace veramente tanto per Marco, mi spiace per tutte le persone che non sono state aiutate in certe situazioni, e siano state trattate male o non comprese. È squallido vedere certi atteggiamenti e un’eliminazione per quanto mi riguarda, penso che non sia sufficiente!!“.

La ragazza, a seguire, spende qualche parola per l’ex George Ciupilan, della quale si dice orgogliosa per l’atteggiamento maturo dimostrato nonostante la sua giovanissima età: “E nonostante io non sia rimasta in ottimi rapporti con George Ciupilan, sono molto fiera del suo comportamento, è il più piccolo, ma si è dimostrato uno dei più maturi. Complimenti veramente. Spero che possiate prenderlo come esempio. Aiutate le persone quando stanno male. Smettetela di essere cattivi“.

