GF Vip, George Ciupilan:”Mi mancano i parenti”/ “Mio padre? Non so nemmeno dove vive”

George Ciupilan: divide il cuore tra Albania e Milano, il Grande Fratello Vip è il suo “Riscatto sociale”

George Ciupilan, il più giovane concorrente del Grande Fratello Vip7, ha iniziato a svelare qualche indizio sulla sua infanzia e vita difficile e lo ha fatto con una breve chiacchierata in compagnia di Giovanni Ciacci. È stato quest’ultimo, nella giornata di domenica, a insistere, ponendo qualche domanda al 20enne, con l’obbiettivo di capire qualcosa in più sulla vita passata, divisa tra Romania e Italia. Influencer, TikToker, ma non solo, Ciupilan ha anche avuto molto successo in TV, partecipando ai reality show di Rai2: Il Collegio e La Caserma.

Alfonso Signorini ha voluto scommettere su di lui e Ciupilan si è mostrato molto intraprendente nel mettersi in gioco. In particolare ha affermato che la sua partecipazione al programma sarebbe stata il suo “riscatto sociale”, proprio per aver avuto una vita difficile. Su Ciupilan non si sa molto: è nato in Albania, quando aveva solo un anno i suoi genitori si sono separati e, dopo qualche anno con il padre, di cui ha pessimi ricordi, si è trasferito da Mamma Marilena che, nel frattempo, era arrivata in Italia. Proprio questo passato turbolento ha incuriosito Ciacci che, con affetto, ha cercato di scoprirne di più…

“Da quanto tempo non vai in Romania?”, così ha esordito Giovanni Ciacci, cercando di saperne di più sulla vita passata di George Ciupilan. Il 20enne ha raccontato di non tornare in Romania da quando aveva 17 anni: “Ci rimasi solo per tre ore”, ha detto. Poi, su insistenza di Ciacci, il TikToker ha spiegato bene, e con esattezza, quali siano stati gli anni vissuti in Romania: “Sono nato e sono cresciuto lì per otto anni, stavo con mio padre mentre mia mamma Marilena era qui. Poi sono arrivato in Italia, sono stato un po’ in Liguria e un po’ a Milano”, ha rivelato.

È a questo punto che Ciacci ha cercato di entrare in sintonia con Ciupilan raccontandogli di come, anche i suoi genitori, si siano separati quando lui aveva appena un anno e che per questo non abbia ricordi, se non qualche fotografia, dei due. A questo punto l’influencer abbandona per un istante la rigidità che sembra accompagnarlo in questi delicati argomenti e rivela come molti parenti, rimasti in Albania, gli manchino: “Specialmente i nonni”. Infine, seppur brevemente, tocca anche l’argomento padre: “Con papà i rapporti sono zero non so dove vive, mi ha scritto un messaggio”, ma oltre a questo non aggiunge altro. Sicuramente, con l’andare del GF Vip, aprirà sempre di più il suo cuore, raccontando del suo difficile passato.











