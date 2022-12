GF Vip, Giaele al centro di un triangolo amoroso?/ L’interesse per Onestini e…

GF Vip 2022, Giaele interessata a Onestini: possibile triangolo con Antonino?

Il Grande Fratello Vip 2022 potrebbe vivere un nuovo triangolo amoroso, dopo le vicissitudini sentimentali che hanno visto coinvolti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran nella precedente edizione del reality. Questa volta il perno potrebbe essere Giaele De Donà: ma chi sarebbero gli altri due componenti? Uno di questi potrebbe essere Antonino Spinalbese: dopo i dissapori di pochi giorni fa, legati soprattutto alla presenza di Oriana Marzoli nella Casa, i loro rapporti sembrano essersi scongelati e ci sarebbe un tentativo di riavvicinamento.

Il terzo componente di questo fantomatico triangolo, invece, potrebbe clamorosamente essere Luca Onestini. Il concorrente ha infatti confessato alla De Donà di averla sognata di notte, lasciandola spiazzata. E la stessa Giaele, chiacchierando con Alberto De Pisis (che si è negativizzato dal Covid ed è così ritornato in gioco), è stata incalzata dal coinquilino sulla possibilità di un interesse per Onestini. “Sì, però no… c’era già… è già preso… quindi direi che un altro triangolo no” la sua risposta, riportata anche da un utente che ha condiviso su Twitter il video della conversazione tra Giaele e Alberto.

Giaele De Donà e la conversazione con Alberto De Pisis: i commenti su Twitter

Giaele De Donà è dunque consapevole che l’attuale situazione al Grande Fratello Vip 2022 potrebbe portare alla nascita di un triangolo amoroso. Da un lato il riavvicinamento ad Antonino Spinalbese, dall’altro il presunto interesse per Luca Onestini. Il quale, a sua volta, ha dato due di picche a Nikita Pelizon, non dicendosi realmente interessato a lei ma vedendola solo come un’amica. L’influencer e amica di Taylor Mega potrebbe dunque finire nelle mire dell’ex volto di Uomini e donne, creando con Spinalbese un inaspettato triangolo.

Su Twitter tale ipotesi sembra già realtà, numerosi i commenti a riguardo: “Alberto che dice a Giaele che pensava ci fosse qualcosa con Onestini e lei “si però era stato già preso, un altro triangolo no” LO SAPEVOOOOOO LA AMO“. Ma anche: “Io meriterei il triangolo Giaele Onestini e anche Antonino,giusto perché gli piacciono ste cose #gfvip“.

Alberto che parla di Onestini con Giaele: Potrebbe interessarti?

Giaele: Sì, però no… c’era già… è già preso… quindi direi che un altro triangolo no#Gfvippic.twitter.com/9ghHX7qovA — Paola. (@Iperborea_) November 30, 2022

Alberto che dice a Giaele che pensava ci fosse qualcosa con Onestini e lei “si però era stato già preso, un altro triangolo no”

LO SAPEVOOOOOO LA AMO #gfvip — leila💖 (@mavdworld) November 30, 2022

Io meriterei il triangolo Giaele Onestini e anche Antonino,giusto perché gli piacciono ste cose #gfvip lang:it — 🌘Impedita🌒 (@Etnematarepsid) November 30, 2022













