GF vip, Giaele De Doná inchioda Antonino Spinalbese/”Se fossi single, mi baceresti?”

Grande Fratello vip 2022, Giaele De Doná cerca il confronto con Antonino Spinalbese: c’entra la loro vicinanza nella Casa

Può dirsi una dei concorrenti più discussi del Grande Fratello vip 2022 e, intanto, Giaele De Doná scatena tra le opinioni web più disparate cercando un chiarimento con il coinquilino Antonino Spinalbese, in fatto di sentimenti. Mentre lei porta almeno formalmente la fede nuziale al dito, in quanto sposa dell’imprenditore di successo, Brad Bradford, lui si direbbe single dopo la rottura con la storica ex fidanzata, Belen Rodriguez. E la vicinanza tra i due gieffini, unitamente al risentimento di Brad Bradford che in una missiva destinata alla consorte ora ammette a Giaele di sentirsi mancato di rispetto a fronte della condotta che lei assume nella Casa in qualità di concorrente sposata, spinge l’influencer a volerci vedere più chiaro sui sentimenti tra lei e Antonino. Ma il nuovo confronto che cerca e trova con Spinalbese non é ben visto dai più tra i telespettatori.

Giaele De Doná mette spalle al muro Antonino Spinalbese : il web insorge

“Se fossi entrata qui dentro come ragazza single, mi avresti baciata?” -incalza quindi Antonino Spinalbese, Giaele De Doná, e il gieffino non confermerebbe di sentirsi attratto da lei. Anzi, lui sembra proprio volersi defilare dalla convinzione che ha Giaele di piacergli-.Se fossi stato nella condizione di volerlo fare, anche perché sono diventato più maturo, lo avrei fatto e lo farei anche ad oggi”. E la coinquilina sposata rimarca la sua convinzione: “Fuori da qui tu già ci avresti provato, lo so”. Ma che Antonino possa sentirsi attratto da Giaele, al punto tale che lui abbia il desiderio di avviare una lovestory con lei, non può dirsi affatto certo. Anche perché Antonino, lo ricordiamo, si direbbe tendente a prestare attenzione non solo all’aspetto fisico, ma a più componenti, in una donna. Basti ricordare che lo stesso Antonino, prima della squalifica di lei dal Grande Fratello vip 2022, ha ammesso nella Casa di aver rivalutato Ginevra Lamborghini in negativo, per doppiogiochismo e facili costumi, avendo appreso che lei fosse fidanzata mentre si palesava in atteggiamenti complici con lui, al Grande Fratello vip 2022.

Nel frattempo, a margine del chiarimento che Giaele ottiene con Antonino al Grande Fratello vip 2022, sotto il video del discusso momento postato dalla pagina Instagram del reality si scatenano tra le reazioni più disparate del web, in particolare quelle piuttosto critiche che, tra le altre contestazioni, tacciano l’influencer di tradimento ai danni del marito e di amare Brad Bradford per la sola agiatezza che lui riesce a garantirle. “Preoccupatissima per il matrimonio, vedo…senza vergogna questa ragazza”, “é un modo carino per dire no ‘non ti avrei baciata’ quello di Antonino”, si legge tra i commenti social”. E poi, ancora: “ma cosa importa ad una donna sposata se lui l’avrebbe baciata o meno…questa proprio si ritrova presto in strada a fare la barbona … altro che amore libero”.

