GF Vip, Giaele De Donà positiva al covid?/ “Mi sento la febbre, sto male”

Giaele De Donà a rischio isolamento? Allarme covid al GF Vip

Sembra che il Covid-19 non voglia proprio abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2022 che, nelle ultime settimane, è assediata dai casi. Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Wilma Goich sono risultati positivi al tampone. Di recente, ad accusare dei sintomi sospetti si è aggiunta anche Giaele De Donà.

Bradford Beck "non parteciperò al Grande Fratello Vip"/ "Con Giaele De Donà ci prenderemo del tempo per..."

Come riporta Biccy, l’influencer ha svelato ai suoi compagni d’avventura di non sentirsi bene: “No raga io ve lo dico sto male. Io non mi sento bene, ragazzi io mi sento la febbre in questo momento. Amo è tutta la sera che dico che non sto bene”. A questo punto Giaele De Donà, qualora risultasse positiva al tampone, andrebbe in isolamento con gli altri concorrenti. Alfonso Signorini aveva rassicurato il pubblico sulle condizioni dei concorrenti in isolamento: “I nostri vipponi stanno bene e sono monitorati”.

Giaele De Donà e suo marito Bradford Beck come si sono conosciuti?/ "Subito legame fortissimo"

Giaele De Donà, il marito Bradford Beck rompe il silenzio sulla gieffina

Giaele De Donà è in apprensione per le sorti del suo matrimonio, a causa del suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. Il marito Bradford Beck, sempre molto riservato, ha rotto il silenzio sulla relazione con l’influencer ai microfoni di Chi. L’imprenditore rivela: “Non vedo l’ora di vedere mia moglie, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show”.

Il marito di Giaele De Donà aggiunge: “Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco”. L’imprenditore Brad ha, poi, parlato della sorpresa per il compleanno di sua moglie: “È stato progettato, studiato, avevamo i permessi, ma alcune preoccupazioni dell’ultimo minuto in merito a potenziali danni alla casa o alle attrezzature di produzione, ci hanno costretto a scartare quel piano all’ultimo minuto. Così ho inviato fiori, palloncini, donato i fondi extra in beneficenza e realizzato un video speciale che riassumeva l’ultimo anno delle nostre vite. Poiché sentivo che era qualcosa di importante, le ho anche scritto una lettera, che era qualcosa che viene dal mio cuore”.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: amicizia finita?/ La richiesta nella notte cambia tutto “Un abbraccio…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA