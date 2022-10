GF Vip, Giaele De Donà provoca Antonino Spinalbese/ “Hai paura di stare solo con me?”

GF Vip: Giaele De Donà continua a stuzzicare Antonino Spinalbese…

Si sa, nella casa del Grande Fratello Vip: alcuni amori nascono, alcuni finiscono, altre volte i coinquilini si danno semplicemente da fare, scambiandosi effusioni che rimangono un nulla di fatto… E questo sembra proprio essere il caso di un duo veramente piccante, si tratta ovviamente di Giaele De Donà e Antonino Spinalbese che, pur non dichiarandosi amore, si scambiano effusioni a dir poco bollenti a tal punto che hanno passato insieme una notte talmente hot da essere censurata!

Il rapporto tra i due sta facendo veramente discutere: lui è l’incertezza fatta persona, non si sbilancia mai nell’esprimere i suoi sentimenti e sembra provare interesse, oltre che per Giaele, anche per Ginevra Lamborghini e per Antonella Fiordelisi. All’opposto invece, Giaele De Donà, pur essendo sposata, non ha mai nascosto il suo interesse per Antonino che continua, ogni volta che può, a provocare e stuzzicare. E proprio nella giornata di domenica, per l’ennesima volta, durante i preparativi per un barbecue, Giaele non ha perso occasione di stuzzicare l’ex di Belen Rodriguez. I due erano in giardino, sdraiati a prendere il sole, quando lei attacca…

GF Vip: Giaele De Donà stuzzica Antonino Spinalbese: “Perché hai paura di rimanere solo con me?”

Così che al Grande Fratello Vip 7, in occasione di un barbecue, Giaele De Donà è tornata all’attacco stuzzicando Antonino Spinalbese: “Ma perché ogni volta che sei vicino a me chiami sempre Alberto, hai paura di rimanere da solo con me?”, esordisce. “Sono terrorizzato”, risponde ironicamente lui. Giaele insiste: “Secondo me è vero, per quello ogni volta che mi chiedi di andare in camera inviti prima Alberto e solo poi chiami me. Secondo me hai paura di rimare solo con me”. “Ma Giaele siamo stati da soli”, risponde allora Antonino. Giaele però non si arresta e continuando, provocandolo sempre più: “Antonino, Alberto se ne sta andando, attento, stai rimanendo da solo con me… Non andare in panico”. “Ti sembro in panico?”, chiede lui. “No ma solitamente lo sei, volevo solo avvisarti”.

Ecco allora che Antonino si sbilancia: “Potrebbe essere una cosa carina”. Giaele: “Che hai paura di rimanere con me?”. Antonino: “Comunque tu la veda è carina come cosa”. Ecco allora l’ultima provocazione della De Donà: “Infatti la vera domanda non è se hai paura di rimanere da solo con me ma perché hai paura”. Antonino, stufo, decide così di puntare ancora una volta sull’ironia: “Perché sono innamorato”. Ecco allora la risposta pungente di Giaele: “Anche quello lo si sapeva già”.











