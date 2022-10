GF Vip, Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino/ “Gli voglio tanto bene ma…”

Giaele De Donà confida ad Elenoire i dubbi su Antonino: le sue parole

Tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese c’è un’attrazione piuttosto chiara ed evidente; la gieffina, però, nutre forti dubbi in merito all’interesse dell’hair-staylist verso di lei. L’influencer tormentata da queste incertezze si confida con Elenoire Ferruzzi, con la quale ha stretto un rapporto profondo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Giaele De Donà dichiara: “Antonino con me non riesco proprio a decifrarlo“, poi rivela alla sua amica il parere delle altre inquiline. Secondo le altre concorrenti della Casa, il parrucchiere non è davvero interessato a Giaele che vivrebbe un’attrazione a senso unico. Elenoire però, non sembra essere d’accordo e replica: “Lo dicono perchè sono gelose” e l’influencer puntualizza: “Io vedo che lui mi cerca“. I dubbi della gieffina, però, non svaniscono tanto da esternarli allo stesso Antonino, in giardino. L’hair-stylist ha svelato di aver dormito bene grazie ai grattini di Giaele De Donà, ma lei replica: “Quando tu sei stanco e hai bisogno dei grattini io te li faccio sempre ma quando sono io a chiederti le coccole non vieni”. A quel punto, interviene anche Attilio Romita che le dice che deve sedurlo e farlo capitolare prima di fare certe richieste. Per vedere il video clicca qui.

Giaele De Donà, svela cosa prova per Antonino Spinalbese ad Attilio Romita. Parlando con il giornalista l’influencer fa il quadro della situazione e ammette che non ci siano in ballo sentimenti: “E’ un’amicizia intensa, ma non ho sentimenti per lui, gli voglio un gran bene. Provo tanta stima e fiducia“.

Giaele De Donà, però, ammette che l’attrazione e l’alchimia tra loro è molto forte ma è trattenuta dal fatto che lei sia sposata: “Se non fossi sposata” e poi aggiunge: “Fino a quanto reggo, qui diventa ogni giorno più difficile”. Per vedere il video clicca qui.

