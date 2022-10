GF Vip, Giaele De Donà si dispera/ Le urla: “Ho perso il bracciale da 20mila euro…”

GF Vip: tutti i Vipponi si divertono per la festa di Halloween, a eccezione di Giaele De Donà che va letteralmente in panico perché…

Al Grande Fratello Vip 7 i vari concorrenti sono intenti, durante tutto il weekend, in pazzi festeggiamenti in occasione della festa più spaventosa dell’anno, si tratta ovviamente di Halloween! Tra travestimenti, fantasmi misteriosi e giochi paurosi, i vari Vipponi se la stanno decisamente spassando, tutti a eccezione di uno… Si tratta della povera Giaele De Donà che ha vissuto dei veri e propri attimi di puro panico! Ma cosa è successo? Durante un gioco allestito dalla redazione del reality Giaele ha perso un gioiello veramente prezioso…Un bracciale dal valore di ben 20 mila euro!

Giaele è stata chiamata dalla redazione, insieme alla sua inquilina Antonella Fiordelisi, a partecipare a una sfida allestita nella casa delle bambole: nella stanza buia le due ragazze avrebbero dovuto districarsi tra le ragnatele di un difficile percorso con l’obbiettivo di trovare un ragno d’oro. La sfida si è rivelata per Giaele più difficile del previsto e, la ragazza, è letteralmente andata nel panico quando, toccandosi il polso, si è resa conto di aver perso il suo bracciale da 20mila euro!

GF Vip: le urla improvvise di Giaele De Donà: “Sto perdendo il mio bracciale!”

È così che nella casa del Grande Fratello Vip, la paura del buio ha presto lasciato posto a un’altra paura, ben peggiore, per la povera Giaele De Donà, mandandola totalmente nel pallone! Giaele era intenta, insieme ad Antonella Fiordelisi, a districarsi tra le varie ragnatele della casa delle bambole quando, a un tratto, si è resa conto di non avere più al polso qualcosa di veramente prezioso, un bracciale dal valore di 20mila euro: “Aspetta… Sto perdendo il bracciale, quello da 20mila euro”, urla impaurita ad Antonella, che replica subito: “Oh cavolo, salvalo!”.

Giaele è riuscita a salvare il bracciale e, una volta uscita dalla stanza buia, Antonella non ha potuto che schernirla: “Per prendere un ragno d’oro ha rischiato di perdere i suoi gioielli”, ha detto divertita. Il siparietto delle due ha fatto il botto sul Web che è rimasto esterrefatto di quanto la giovane Giaele De Donà sia ricca. Che dire? Le due Vippone non sono riuscire nella sfida di trovare il ragno d’oro ma, quantomeno, non hanno perso il bracciale di Giaele che di certo vale molto di più…

Giaele che si mette a urlare dallo spavento.. “sto perdendo il bracciale”

Antonella: “Quale? Quello da 20 mila euro?”

Giaele: “Esatto”

Antonella: “Oh cavolo, salvalo” STO MALE ☠️ #gfvip pic.twitter.com/0rbFmq8AEI — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 29, 2022













