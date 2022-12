GF Vip, Giaele sospetta di Antonella/ “Vede gli Incorvassi come una minaccia e…”

Grande Fratello Vip 2022, Giaele De Donà e la teoria su Antonella Fiordelisi

La Casa del Grande Fratello Vip 2022 nelle ultime ore si è trasformata in una vera e propria polveriera, esplosa dopo le ultime tensioni tra Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Ormai è chiaro che tra Antonella e gli ‘Incorvassi’ non scorra buon sangue, complici soprattutto, a dire della coppia, gli atteggiamenti della coinquilina e le cattiverie e falsità diffuse sul loro conto. Nelle ultime ore è arrivata prima la lite con Edoardo e, a seguire, quella con Micol che si è scagliata duramente contro di lei.

A ragionare a mente lucida su quanto accaduto è Giaele De Donà, che si apparta con l’amica Micol spiegandole il presunto piano che Antonella avrebbe in mente: “Amore, sa che funziona, ok? Sa che voi potete essere una minaccia. E lei, che questo gioco ormai l’ha capito e ci vuole arrivare fino in fondo, vi vede come una minaccia. Io lo penso da quando voi due avete iniziato ad essere gli Incorvassi, da lì ho iniziato a pensarlo e ho detto: ‘Oddio, ecco cosa le dà realmente fastidio‘. Lo ha detto anche Edoardo adesso e me l’ha confermato, e anche Oriana“.

Giaele De Donà contro Antonella Fiordelisi: il sentiment del web

Secondo la teoria di Giaele De Donà, dunque, Antonella Fiordelisi ce l’avrebbe tanto con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia perché li vedrebbe come una potenziale minaccia al Grande Fratello Vip 2022. La giovane coppia, infatti, potrebbe rappresentare un’agguerrita concorrenza per lei ed Edoardo Donnamaria e, dunque, rubare loro la scena. Dagli aerei che ricevono dai fan al sostegno che numerosi coinquilini dimostrano loro, gli ‘Incorvassi‘ stanno entrando sempre più nel cuore delle persone e, forse, questo sembra rappresentare un pericolo per Antonella.

Anche su Twitter molti utenti commentano questa intricata vicenda e in molti sottolineano la lucidità della riflessione di Giaele, sostenendola. E c’è anche chi rivela come la De Donà abbia messo in guardia non solo Micol, ma anche Tavassi: “Giaele sta palesemente facendo capire ad Edoardo Tavassi che Antonella si sta cagando sotto perché si è creata un’altra coppia lì dentro“. Ma c’è anche chi difende Antonella dagli attacchi dei compagni: “Tutti possono parlare di Antonella ma lei di nessuno. Fateli uscire. Qua non c’è più nessuno sano di mente“.

Giaele su Antonella: “Lei che questo gioco ormai l’ha capito e ci vuole arrivare fino in fondo, vi vede come una minaccia, questa è la verità. Io lo penso da quando voi due avete iniziato ad essere Incorvassi” LA LUCIDITÀ DI GIAELE 👏🏻#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/MqgVk3uIVi — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 28, 2022

Giaele sta palesemente facendo capire ad Edoardo Tavassi che Antonella si sta cagando sotto perché si è creata un’altra coppia lì dentro #gfvip pic.twitter.com/TjroGVAJMF — 𝙢🎄vs uni (@itsmc17) December 28, 2022

Ora Antonella non può manco parlare con Luca di oriana perché Giaele sta dicendo che potrebbe dare fastidio a lei. Tutti possono parlare di Antonella ma lei di nessuno. Fateli uscire. Qua non c’è più nessuno sano di mente. #donnalisi — Nonostantetutto_ (@Maleccc_) December 29, 2022













