GF Vip, Giaele svela a Elenoire cosa successo con Antonino / matrimonio a rischio?

Giaele e Antonino sempre più intimi nella casa del Grande Fratello

Dentro la casa del ‘Grande Fratello Vip 7’ alcune relazioni sembrano emergere, rispetto ad altre. Da una parte ci sono Antonella ed Edoardo, che attraverso un lungo tira e molla portano avanti un rapporto fatto di teneri abbracci e baci fugati, sotto il plaid. Dall’altra ci sono Antonino Spinalbese e Sofia Giaele de Donà. Lui, ex compagno di Belen Rodriguez con lei ha avuto la figlia Luna Marì; lei sposata da sei mesi, con il super ricco e americano, Bradford Beck.

Il rapporto fra Antonino e Giaele all’interno della casa si è fatto sempre più intimo e i loro confronti sono saltati agli onori della cronaca, in quanto i due sembrano sempre più vicini. Lei, durante la sua permanenza, non hai mai negato l’insofferenza nei confronti di Ginevra Lamborghini, la quale, prima della squalifica, si era molto avvicinata ad Antonino. Nella puntata di ieri sera c’è stato anche un confronto fra la stessa Ginevra ed Antonino che ha laciato un po’ interdetta Giaele.

Ma, durante la scorsa settimana, cosa è successo sotto le coperte fra Antonino Spinalbese e Giaele de Donà? Lei ha sempre affermato, soprattutto all’amica Elenoire Ferruzzi che se dovesse scattare un bacio, o peggio ancora, dell’altro, il marito Brad chiederebbe subito il divorzio. Marito al quale lei dice di essere molto legata e di non voler perdere, nonostante tra i due ci sia l’accordo di praticare l’amore libero. Durante una ripresa notturna, in giardino, Giaele avrebbe confessato all’amica Elenoire che Antonino l’avrebbe “iniziata a toccare”, sotto le coperte. I due non dormono quasi mai assieme, se non nelle ultimissime notti. L’attrazione è evidente e la tentazione sempre molto forte.

Mentre Giaele si confidava con Elenoire ha poggiato una mano sul microfono per non farsi sentire, ma da quanto si può comprendere sembra proprio che qualcosa sia successo. Qualcosa che potrebbe anche porre fine al matrimonio fra lei e Brad. Ma niente di confermato. Forse si aspetta che lo stesso Brad venga invitato da Alfonso Signorini in puntata, per un chiarimento con la moglie.











