Gf Vip, Gianmaria Antinolfi non convince/ Storia con Sophie Codegoni a un punto fermo

Gianmaria Antinolfi è un partito ambitissimo al Grande Fratello Vip, ma i suoi comportamenti non convincono il pubblico. L’imprenditore napoletano sta ricevendo pareri contrastanti sul suo atteggiamento, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con Sophie Codegoni, con la quale aveva apparentemente flirtato. La modella lo accusa di non avere un cuore e di scherzare con i sentimenti delle donne, soprattutto dopo che ha rivelato di avere una relazione fuori dalla casa. Nelle scorse puntate la diretta interessata, Greta Mastroianni, è entrata nella casa e i due sembravano essere interessati a discutere del proprio futuro insieme.

È chiaro a tutti che l’eros tira a livello mediatico e che i social network sono più attenti ai gossip di cuore che ad altri stimoli, ma effettivamente il comportamento di Gianmaria Antinolfi lascia tutti un po’ perplessi. L’imprenditore professa di essere un uomo che cerca l’amore vero, ma la realtà sembrerebbe molto diversa. Sophie Codegoni gli ha nelle ultime ore contestato di essere falso e ipocrita. L’apice delle tensioni è arrivato quando, portando al guinzaglio Davide, che diverte tutti con la sua imitazione dell’iguana, l’imprenditore ha preso in giro la modello dichiarando che l’iguana stessa era un regalo acquistato per Soleil Sorge ma che, viste le recenti situazioni, ha pensato di donarla a lei, che però non ha gradito lo sfottò e glielo ha fatto notare. La loro relazione non sembrerebbe in sostanza destinata a decollare. Gianmaria dichiara di avere avuto un debole per lei da subito e di non potere al momento rinunciare a conquistarla, ma la Codegoni non ha certezze di un uomo che definisce ‘dall’innamoramento facile e dal flirt precoce’. Difficile darle torto.

Gf Vip, Gianmaria Antinolfi non convince: il giudizio del pubblico è negativo

Sophie Codegoni, ad ogni modo, non è l’unica a non essere convinta di Gianmaria Antinolfi. Della medesima opinione sono altri concorrenti, tra cui Amedeo Goria, il quale dopo l’uscita dalla casa ha sottolineato come tutto all’interno di quest’ultima sia ‘Gianmariacentrico’. Un giudizio davvero pesante che non aiuta la situazione mediatica dell’imprenditore. A ciò si è aggiunta la frase infelice pronunciata insieme a Soleil Sorge in riferimento a persone che hanno un handicap. Una caduta di stile intollerabile, tanto che molti hanno chiesto la squalifica. Il pubblico, in sostanza, ha le idee chiare: l’imprenditore non è benvoluto.

Nelle scorse ore al calderone si è aggiunta anche la voce di Greta Mastroianni, la ragazza con cui Gianmaria Antinolfi aveva una relazione prima di entrare nella casa. In un’intervista a Chi ha ammesso di essere stata illusa con false promesse d’amore. “Non mi sono mai sentita la sua fidanzata”, ha detto. Adesso non resta dunque che comprendere che ne sarà della love story ancora agli inizi con Sophie Codegoni, che ha bisogno ora, così dichiara, di stabilità, mentre l’imprenditore sembra troppo ballerino nei sentimenti, quindi non affidabile. Lui ribatte, con fare sornione, di avere capito quanti limiti avesse fuori dalla casa e di sapere oggi invece ciò che davvero vuole. Attendiamo risposte e certezze, ma al momento non sembrerebbero essere destinate ad arrivare.



