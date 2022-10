GF Vip, Ginevra Lamborghini: fan in rivolta “punita unica che si è pentita, deve rientrare!”/ È polemica

GF Vip, i fan vogliono Ginevra Lamborghini nella casa: su Twitter entra in tendenza l’hashtag “GinevraDentro”

È così che l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto la resa dei conti su quanto accaduto ai danni di Marco Bellavia. Alfonso Signorini e i produttori non hanno potuto lasciare impuntite le gravi frasi pronunciate da molti Vip. Sentenza decisiva è stata presa nei confronti di Ginevra Lamborghini che è stata, senza se e senza ma, esclusa dal reality a causa della sua grave dichiarazione verso l’ex conduttore di Bim Bum Bam: “Merita di essere bullizzato”. La sorella di Elettra è stata però l’unica a essere punita così severamente: gli altri concorrenti accusati di aver avuto gravi atteggiamenti, Elenoire Ferruzzi, Gegia, Patrizia Rossetti e Giovanni Ciacci, sono infatti semplicemente stati mandati in nomination e, il pubblico sovrano, ha deciso, tra loro, di eliminare Ciacci!

Dunque nessun altro Vip ha avuto la severa punizione di Ginevra Lamborghini che, in un mare di lacrime, ha dovuto abbandonare la casa. Strazianti le immagini del suo ingresso in studio: faccia sconvolta, capelli per aria, trucco colato, la giovane non riusciva neppure a respirare e, distrutta, ha chiesto scusa. In questi giorni però, sull’espulsione di Ginevra, molti hanno da ridere, a tal punto che su Twitter è entrato in tendenza un hashtag per riammetterla al GF Vip… Si tratta di “GinevraDentro”.

GF Vip, Ginevra Lamborghini punita ingiustamente: “Punirne una per punirli tutti…”

Se quindi prima, a gran voce, i telespettatori chiedevano l’espulsione di Ginevra Lamborghini dal Grande Fratello Vip 7, adesso invece, con l’hashtag GinevraDentro, molti suoi fan chiedono l’annullamento dell’espulsione e di far rientrare in gioco la sorella di Elettra. Ma perché giudicano ingiusta l’espulsione? Innanzitutto perché è stata la sola ad avere avuto una punizione così esemplare e, in secondo luogo, per essere stata l’unica a scusarsi sin da subito mentre altri Vipponi, ancora in casa, non si sono ancora pentiti. Ginevra Lamborghini appare così come un anello sacrificale in mezzo ai lupi, pronto a pagare per tutti: “Alla gogna è finita l’unica concorrente che si è pentita del suo comportamento”, si legge.

Molti fan inoltre accusano la produzione di non aver punito altri concorrenti: Gegia prima fra tutte che non si è neppure scusata ma anzi, in diretta, ha pronunciato altre frasi spiacevoli ai danni di Marco Bellavia. Ma anche Charlie Gnocchi e Wilma Goich che non sono neppure stati messi in nomination. È cosi che al grido di “NO GINNY NO GF“ e “Ginevra deve rientrare” i fan chiedono alla produzione di dare alla loro adepta Ginevra una seconda possibilità. Non tutti però sono d’accordo: “Il bullismo non deve essere tollerato. Se fai bullismo non meriti una seconda possibilità” si legge sotto ai vari tweet.

Questo perché SI!!

Perciò aprite un televoto e fate decidere al pubblico… “Il pubblico è sovrano” avete ripetuto molte volte dimostratelo! @GrandeFratello tanta gente la vuole di nuovo dentro anche lei merita una seconda possibilità. #GINEVRADENTRO #gfvip #gintonic pic.twitter.com/d7Y2KJPkks — Gfvip7 (@JessSelassie) October 4, 2022













