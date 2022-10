GF Vip: Giucas Casella tifa per Amaurys/ “Attilio Romita? Le parole hanno un peso”

Giucas Casella e la sua esperienza al GF Vip: “Ho mostrato tutto me stesso, mi sono perfino dichiarato fluido!”

Giucas Casella, volto storico dell’edizione passata del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale Mio dove si è lasciato andare a ricordi della sua esperienza nella casa più spiata di Cinecittà e ha espresso idee e pensieri sulla nuova edizione del reality e anche sui nuovi protagonisti… “Se penso al GF tante emozioni mi scorrono in tesa, il ricordo più bello che ho è senza dubbio quello con mio figlio James, ma anche l’incontro con la cagnolina Nina, oltre ovviamente alla mia compagna Valeria“.

All’età di 72 anni, Giucas Casella, è stato un grande esempio di auto ironia e ha avuto la capacità di mettere in gioco ogni parte di sé, mostrandosi nel bene e anche nel male: “Mi sono messo a nudo ho tirato fuori tutti i miei lati del carattere (…) Mi sono addirittura dichiarato fluido!”. E tutto, Giucas Casella, lo ha svelato veramente, la cosa però non è piaciuta a un concorrente della nuova edizione del GF Vip… Lo storico volto del TG1 Attilio Romita, che, ricordano un video di una doccia dell’illusionista in compagnia di Delia Duran e Lulù Selassié, lo ha definito un “vecchio bavoso”…

Le opinioni di Giucas Casella sul GF Vip7: “Amaurys? Il mio preferito, è un bambinone dal cuore tenero…”

Alle accuse di Attilio Romita, Giucas Casella non ci sta! Seppur i due si sono confrontanti durante una diretta del Grande Fratello Vip, l’illusionista non ha ancora digerito le accuse dell’ex volto del TG1: “Ha usato parole pesanti, mi ha offeso, bisogna sempre contestualizzare ciò che si vede e lui non lo ha fatto. Per me quelle ragazze erano come piccole nipoti da proteggere, non c’era nessuna malizia, era solo un gioco”, ha affermato. Su nessun concorrente, neppure su chi lo ha offeso, Giucas Casella ha cattive opinioni. Però ovviamente ha un Vippone del cuore verso cui fa il tifo…

Si tratta ovviamente di Amaurys Perez, con cui Giucas ha condiviso l’esperienza de L’Isola dei Famosi: “Amaurys è un signore, ho una grande stima nei suoi confronti. È lo stesso uomo dell’isola forte, sportivo, ma anche bambinone e dal cuore tenero”. Sulla possibilità di rimettersi in gioco nella casa del GF Vip Giucas ammette che non si tirerebbe indietro ma, anzi, ne sarebbe entusiasta: “Mi piacerebbe tornare, mi sono proposto come custode tutto l’anno!”. Speriamo solo che, nel caso torni, non faccia sparire “per magia” il povero Attilio Romita!











