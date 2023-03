GF Vip: Giulia Salemi, una foto preoccupa i fan/ “Non sto bene, è tornata la…”

Giulia Salemi, followers in apprensione dopo l’ultima “storia” su Instagram

Il successo del GF Vip non è dovuto unicamente alle dinamiche che intercorrono tra i concorrenti presenti nella Casa più chiacchierata d’Italia. A destare interesse e seguito sono infatti anche tutti i protagonisti che girano intorno al reality, in particolare Giulia Salemi. Dopo la sua esperienza di alcune edizioni passate proprio al GF Vip, oggi occupa un ruolo diverso ma non per questo meno apprezzato. Le nuove vesti da addetta social la portano spesso ad essere portavoce del pensiero dei telespettatori, alimentano polemiche piuttosto infuocate.

Oltre al ruolo di opinionista social, Giulia Salemi è protagonista anche alla conduzione del nuovo format GF Vip Party. Un approfondimento dedicato al reality dove spesso coinvolge persone legate ai concorrenti in compagnia del suo compagno Pierpaolo Pretelli. A dispetto del grande successo macinato e dello spazio che sta riuscendo a ritagliarsi nel panorama televisivo italiano, la fatica e lo stress sembrano aleggiare sulla tranquillità della showgirl, come dimostrato dall’ultimo post pubblicato su Instagram.

Giulia Salemi provata per i tanti impegni: “Da due giorni è…”

La foto in questione pubblicata da Giulia Salemi ha preoccupato non poco i fan, per nulla abituati a vederla in difficoltà. La tenacia e la verve della giovane sono le sue peculiarità, armi al servizio del suo ruolo al GF Vip. La caparbietà della fidanzata di Pierpaolo Pretelli nasconde però un’evidente stanchezza dovuta ai molteplici impegni, spesso legati anche ad altri progetti che non riguardano il reality condotto da Canale 5. Armata di occhiali neri a coprire lo sguardo provato dalla stanchezza, a colpire è soprattutto la didascalia posta al di sotto della foto: “E’ tornata la mia emicrania da due giorni…”.

Dopo le incomprensioni con Pierpaolo Pretelli, fortunatamente dissipate, a preoccupare i fan ora sono le condizioni di salute di Giulia Salemi; apparsa piuttosto provata nell’ultima stories su Instagram. La didascalia è eloquente, i tanti impegni tra GF Vip e viaggi in treno non sono per nulla banali in termini di fatica e stress e il suo volto stanco lo conferma. Chiaramente, la molteplicità degli impegni che spesso si sovrappongono è l’altro lato della medaglia del successo; di certo Giulia Salemi riuscirà a superare anche questo momento con la solita tenacia e verve che la contraddistinguono.











