GF Vip: gli ex concorrenti dividono i social/ Dalle frecciatine ai rimorsi di Donadei

Charlie Gnocchi, stoccata a 3 finaliste del GF Vip con un disegno: “La vipera è…”

La semifinale del GF Vip è stata certamente tra gli appuntamenti più seguiti della scorsa serata televisiva, complici gli ultimi verdetti da dirimere tra eliminati e prossimi finalisti. Chiaramente, l’attenzione alle battute finali del reality condotto da Alfonso Signorini è stata alta anche da parte di alcuni ex concorrenti che sui social si sono lasciati andare a controverse dichiarazioni. Tra velate frecciatine, considerazioni e recriminazioni, tra i pareri più virali spiccano quelli di Charlie Gnocchi e Davide Donadei.

Charlie Gnocchi è noto per la sua sagacia e irriverenza, doti che non sono mancate nella sua ultima condivisione social. L’ex concorrente del GF Vip ha osservato con attenzione le dinamiche di alcune delle protagoniste dell’attuale edizione, prossimo alla conclusione, offrendo a modo suo una velenosa frecciatina. “La vipera è un simpatico animale che non fa male e va in finale?“, questa la didascalia utilizzata dal comico e posta sopra un disegno che lascia poco spazio ad interpretazioni.

La foto di Charlie Gnocchi ritrae tra serpenti disegnati ma con testa di donna; tra i corpi balzano agli occhi tre iniziali, chiaramente riferite ad Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. E’ lecito dunque dedurre come le vipere in questione siano proprio loro; il comico ha trovato un modo alquanto bizzarro per rifilare una dura stoccata alle tre finaliste del GF Vip. Probabilmente, il suo giudizio scaturisce dalle ultime dinamiche e strategie con le tre vippone protagoniste; evidentemente non digerite da Charlie Gnocchi.

Diverso invece l’approccio di un altro ex concorrente del GF Vip, Davide Donadei: “Il mio rimpianto? Luca Onestini: nell’ultimo mese ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo riso come dei pazzi! Mi è dispiaciuto non passare più tempo con lui dopo un piccolo litigio iniziale in sauna”. Queste le parole dell’ex tronista, che osservando le ultime scene del reality deve aver provato un senso di rimorso nel non aver intrattenuto un rapporto più profondo con l’ultimo ad aver abbandonato la Casa del GF Vip. “Gli dissi: io sono una persona che se pensa di avere un’idea sbagliata su una persona fa un passo indietro. Ecco, io lo faccio con lui!”.











