GF VIP: Greta Mastroianni, Gianmaria Antinolfi e il bacio con Sophie Codegoni/ L’ex fidanzata sbrocca online

Greta Mastroianni è ormai l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Dopo il bacio che il concorrente gieffino ha rifilato a Sophie Codegoni, possiamo dire con ragionevole certezza che tra i due non ci sarà alcun ritorno di fiamma. A chiudere le porte, in realtà, era stato lo stesso Gianmaria, che invaghito da Sophie Codegoni dentro la casa del Grande Fratello VIP, aveva dichiarato apertamente di volersi lasciare andare con un’altra persona.

Non sono mancate le sue scuse nei confronti di Greta Mastroianni, che lo aspettava fuori da Cinecittà per riprendere la loro relazione, in realtà appena sbocciata. Nonostante gli alti e bassi, la ragazza ha continuato a seguire Gianmaria dentro la casa, nella speranza di vederlo tornare in sé.

Greta Mastroianni ironizza sul bacio tra Gianmaria e Sophie

Altro che ripensamenti. A suo malgrado Greta Mastroianni ha dovuto assistere ad un cambio di rotta notevole da parte di Gianmaria, rispetto a quando era entrato. Ora è totalmente preso dalla conoscenza con Sophie e dopo un lungo corteggiamento è riuscito a strapparle un bacio. Bacio che ovviamente non è sfuggito alle telecamere del Grande Fratello VIP e quindi nemmeno allo sguardo attento della sua ex fidanzata. Anche se ormai la loro storia è giunta al capolinea, Greta Mastroianni si sente presa in giro e non ha rinunciato ad esprimere la sua delusione per l’accaduto. Così sul proprio account social ha ripostato lo scatto del bacio, con un commento eloquente: “complimenti”.

