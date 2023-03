GF Vip, Guendalina Tavassi affonda Ginevra/ “Prova in tutti i modi ad emergere e…”

GF Vip, Guendalina Tavassi attacca Ginevra Lamborghini: “Per pubblicizzarsi…“

Guendalina Tavassi è un’attenta osservatrice del Grande Fratello Vip 2022, edizione nella quale tra i concorrenti figura anche il fratello Edoardo. Lei, che è un’esperta conoscitrice delle dinamiche del reality avendovi già partecipato tanti anni fa, si è espressa su un retroscena rivelato da Ginevra Lamborghini e che getterebbe ombre sulla spontaneità proprio di Edoardo Tavassi. A Casa Chi la sorella di Elettra aveva confessato una curiosità del concorrente, che le aveva chiesto se fuori dalla Casa la coppia con Micol Incorvaia funzionasse o meno.

Una curiosità che aveva fatto storcere il naso alla stessa Lamborghini, ora però finita nel mirino di Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo lo difende e, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, attacca l’ex Vippona accusandola di farsi pubblicità: “Una persona per pubblicizzarsi prova in tutti i modi a emergere. Dal momento che è dovuta uscire e ha voluto rientrare ma non è riuscita, ha parlato della coppia del momento“.

Guendalina Tavassi difende gli “Incorvassi” e punge Antonella Fiordelisi

Inoltre, Guendalina Tavassi ritiene che non ci sia nulla di male a chiedersi se, fuori dal Grande Fratello Vip 2022, una coppia è apprezzata e fa sognare i fan oppure no. Nel corso dell’intervista, dunque, la showgirl replica alle parole di Ginevra Lamborghini e lancia anche una stilettata ad Antonella Fiordelisi: “Ci sta che uno chiede ‘come andiamo, come non andiamo’, per sapere, ma se la coppia non piace non è uno che si lascia perché la coppia non piace. Non è una cosa attribuibile a Edoardo e Micol, piuttosto se lo avesse detto ad Antonella avrebbe mandato Donnamaria a quel paese già allora“.

Una frecciatina all’indirizzo della Fiordelisi, più volte criticata da Guendalina Tavassi nel corso del reality. Proprio negli ultimi giorni la storica protagonista del reality aveva commentato l’avvicinamento di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia, sperando in una possibile eliminazione di Antonella. A finire fuori dai giochi è stata però proprio la Murgia che, sebbene non sia più una concorrente, continua ad essere oggetto di discussione tra i “Donnalisi”.

