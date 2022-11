GF Vip, Guendalina Tavassi vs Antonella/ “Io volgare? Lei mostrava il sedere…”

Grande Fratello Vip 2022, Guendalina Tavassi attacca Antonella Fiordelisi: “Ha un fidanzato dentro e uno fuori…”

Al Grande Fratello Vip 7 ha preso piede, qualche puntata fa, un vero e proprio scontro tra titani: quello tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi. La prima, entrata nella casa più spiata di Cinecittà per salutare e incoraggiare il fratello Edoardo, ha colto l’occasione anche per criticare e rimproverare “Tontonella”, accusandola di parlare male alle spalle del fratello e di non capire la sua ironia. Antonella, dal canto suo, non se l’è certo lasciate dire e addirittura, rispolverando il dizionario di latino, ha risposto per le rime a Guendalina.

È passata poco più di una settimana dallo scontro e Guendalina ha deciso di tornare alla ribalta contro Antonella, questa volta però lo ha fatto come ospite al programma radiofonico Non Succederà Più. La sorella di Edoardo Tavassi ha esordito dicendo: “Ha detto cose pesanti Antonella. Ero lì per dirle che non era bello che dicesse cose alle spalle a mio fratello e poi stesse tutto il giorno con lui. Lei ha cominciato a darmi della stupida e a parlare in latino. Lo cerca sempre, lei è una persona priva d’ironia. Pensasse al suo fidanzato. Che ne ha uno dentro, uno fuori, non si capisce. Lei è l’ultima persona che può dare pareri e giudizi su chiunque altro”.

Ma non finisce qui, Guendalina Tavassi ha continuato attaccando Antonella Fiordelisi e il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, al programma radiofonico Non Succederà Più: “È entrata che le piaceva questo, si è invaghita di Antonino e poi si è buttata su Edoardo. Quindi è l’ultima che può dire che lui è entrato solo per cercare una donna. Insomma, se non riesci a carpire l’ironia il problema non è il nostro. Rispondo alla signorina Antonella, ho visto che invece d’imparare le declinazioni ha imparato le inclinazioni. Fino al Grande Fratello era conosciuta per aver mostrato il sedere. Io l’ho conosciuta per uno scherzo a Le Iene dove le stavano massaggiando il sedere. Ho detto “ah, c’è anche una faccia, Antonella”. Insomma tutto questo intelletto, accusare me di volgarità e poi…”.

Per concludere Guendalina Tavassi ha anche commentato il rapporto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria affermando che, secondo il suo pensiero, la relazione tra i due non avrà vita lunga. Cosa accadrà ora? Alfonso mostrerà l’intervista radiofonica di Guendalina ad Antonella? E se lo farà come risponderà la Firordelisi? Rispolvererà forse il dizionario di greco per un nuovo scontro? Non ci resta che rimanere in attesa.











