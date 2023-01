GF Vip Helena Prestes contro Luca Onestini “persona manipolatrice”/ “Sembrava molto vicino a Nikita, adesso…”

Helena Prestes difende Nikita e attacca Onestini: “Persona manipolatrice“

Al Grande Fratello Vip 2022 una delle dinamiche principali di questi ultimi giorni vede sicuramente protagonisti Nikita Pelizon e Luca Onestini. Tra i due concorrenti è in corso una lotta intestina all’interno della Casa e anche l’intero gruppo sembra schierato in due. Anche da fuori moltissimi telespettatori si stanno facendo un’idea su quello che sta accadendo a Cinecittà, tra cui una grande amica di Nikita: Helena Prestes. Le due ragazze hanno condiviso l’esperienza a Pechino Express lo scorso anno e hanno instaurato un ottimo rapporto di amicizia.

GF Vip, Nikita vuole allontanare Donnamaria e Oriana?/ Nuova teoria dal web

Helena, dunque, è piuttosto coinvolta in questa vicenda e difende a spada tratta la Pelizon nel corso di un’intervista a Casa Chi: “A me è dispiaciuto tanto perché Onestini, quando è entrato, sembrava molto vicino a lei. Adesso si dimostra una persona un po’ manipolatrice, è cambiato completamente, di brutto. Adesso tutti si avvicinano a lui e fanno questo gruppetto, fanno cose un po’ pesanti, come i bulli“.

GF Vip: Nikita Pelizon e Oriana Marzoli ai ferri corti/ Il televoto alimenta l'astio

Helena Prestes parla del percorso di Nikita al Grande Fratello Vip 2022

Secondo Helena Prestes, dunque, Luca Onestini avrebbe di fatto manipolato Nikita Pelizon con i suoi comportamenti al Grande Fratello Vip 2022. Inizialmente tra i due coinquilini era scattata una piccola intesa, interesse manifestato soprattutto da Nikita: dopo il due di picche rifilato dall’ex tronista, però, il rapporto è decisamente cambiato e la situazione è precipitata. La Prestes, che nell’intervista a Casa Chi ha parlato anche del breve flirt avuto con Antonino Spinalbese, è tornata a parlare anche dell’atteggiamento che numerosi concorrenti hanno avuto e tuttora hanno nei confronti dell’amica.

Nikita Pelizon e Luca Onestini: toccatine senza telecamere?/ L'ipotesi choc del web…

“Potava far vedere più di lei. Urlano con lei, si arrabbiano con lei e lei è sempre molto pacata“, spiega, aggiungendo: “In realtà non so se c’è tanto da vedere: lei è così, molto pacata, fa le sue cose. Secondo me sta andando bene, non c’è molto da vedere. Per me è bravissima“. Helena Prestes approva dunque il percorso dell’amica Nikita al Grande Fratello Vip 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA