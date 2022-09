GF VIP, “Il bacio con la Elisabetta Gregoraci era con la lingua?”/ La verità di Pierpaolo Pretelli

Grande Fratello vip, Pierpaolo Pretelli si apre sul bacio con Elisabetta Gregoraci

É ufficialmente partito il Grande Fratello vip 7 e in parallelo il web format GF VIP party, dove, incalzato da Alfonso Signorini sull’iconico bacio con Elisabetta Gregoraci al GF vip 5, Pierpaolo Pretelli ha ripreso la sua verità dei fatti. Alla storia del gossip é passato il bacio in piscina che, nel mezzo di una delle prove previste per i concorrenti al Grande Fratello vip 5, gli allora coinquilini Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci si scambiavano, nonostante la paura nutrita dalla showgirl di ferire Nathan Falco, il figlio che lei ha avuto dall’imprenditore Flavio Briatore. In quella romantica occasione, però, Elisabetta usò coprire il bacio con una mano, lasciando intendere al pubblico che i due stessero avendo un bacio focoso, l’incipit di un vero e proprio flirt.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli per GF Vip Party/ Il video fa impazzire il web

E, poco prima che avesse inizio il GF VIP 7 partito il 19 settembre 2022, al GF vip party il conduttore del reality vip ha chiesto a Pierpaolo Pretelli, che é al timone del format party con Soleil Sorge, di rilevare l’arcano sul bacio con l’ex consorte di Flavio Briatore: “Ma in quel famoso bacio con Elisabetta Gregoraci, che vi siete dati appena conosciuti – se lo chiedono tutti – la lingua c’era, oppure no? Perché lei ha messo la mano davanti”.

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli verso il tradimento con Soleil Sorge al GFvip?/ "Dopo 2 anni..."

La replica di Pierpaolo Pretelli non si é di certo fatta attendere.

La verità del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

L’ex gieffino ha testualmente dichiarato che all’iconic moment in piscina Elisabetta si servì della sua mano proprio per “non far vedere il bacio al figlio”. Ma non é tutto. Perché inoltre l’ex GF vip 5 ha poi voluto rilasciare un’altra verità, che coinvolge l’altra ex coinquilina nella Casa del Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi, che dopo il flirt fallimentare con Elisabetta diventò nel reality la sua nuova compagna: “L’unica lingua, che la mia lingua ha toccato in quella piscina è stata quella di Giulia. Tutto regolare”.

Soleil Sorge, che succede con Alex Belli?/"Chiudo con la geometria, mi sono data a.."

E lo scoop é ora servito, per tutti gli appassionati del Grande Fratello vip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA