GF Vip, il fidanzato di Gegia esiste davvero?/ Mistero su Mehmet, e su Twitter…

Grande Fratello Vip 2022, “Mehmet non sa chi sia Gegia“: lo scoop impazza sul web

Emergono nuove indiscrezioni sulla misteriosa identità di Mehmet, il presunto fidanzato di Gegia. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022 in questi giorni ha parlato di questo misterioso ed affascinante uomo turco, che avrebbe incontrato una sola volta, in aeroporto, e di cui si sarebbe follemente innamorata. I due si sentirebbero spesso, seppur a distanza, attraverso video-chiamate, tuttavia nella Casa e anche sui social non tutti sono convinti della reale identità di questo fidanzato.

Su Twitter, in particolare, un utente ha rivelato di aver avuto una breve conversazione privata proprio con tal Mehmet. L’utente gli avrebbe infatti mandato una foto in cui Gegia bacia Marco Bellavia nella Casa, foto alla quale il misterioso uomo turco avrebbe risposto in italiano: “Perché mi hai mandato questa foto? Qual è la tua intenzione?“. L’utente glielo avrebbe fatto notare e, in aggiunta al tweet condiviso, ha rivelato un scoop: “Mehmet non sa chi sia Gegia, o almeno così dice. ma da qui ha iniziato a farsi film strani…“.

Gegia innamorata di Mehmet, ma insorgono dubbi sull’identità dell’uomo

Sul web, dunque, è mistero sulla reale identità di Mehmet e anche nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 alcuni concorrenti hanno avanzato più di un dubbio, come Giovanni Ciacci. Gegia però si è detta sempre più convinta dell’amore che prova per il fidanzato: “Il 30 agosto mi ha scritto: ‘I love you Gegia’. Quando mi chiama con le videochiamate, è talmente bello, appena docciato, stanco di 14 ore in cui costruisce case… è una specie di saldatore, muratore”.

L’attrice ha confessato di essere tornata a credere nell’amore attraverso la conoscenza con il suo Mehmet, raccontando questo sentimento con dichiarazioni al miele: “Io mi sono innamorata come non mi innamoravo da 20 anni“. Ora però insorgono dubbi sull’identità di questo misterioso uomo: sul web e in Casa insorgono dubbi, Alfonso Signorini affronterà l’intricata questione in una delle prossime puntate?

E qui lo scoop :

Mehmet non sa chi sia Gegia, o almeno così dice.

Ma da qui ha iniziato a farsi film strani… #Gfvip pic.twitter.com/5lNg4yXk7r — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) September 27, 2022













