GF Vip: Il gesto inaspettato di Oriana Marzoli per Antonella/ “Non siamo amiche, ma…”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe cambiare in maniera radicale le sorti di alcune dinamiche del reality. In particolare, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono reduci da un conflitto che è trasceso quasi in maniera irreparabile con la complicità di Nicole Murgia, poi eliminata dal verdetto del televoto. Tra i due ad oggi sarebbe riduttivo parlare di ferri corti; dopo quanto emerso nel corso dell’ultima diretta, i margini di una riappacificazione sembrano ormai ridotti all’osso.

Anche alcuni concorrenti più vicini alla figura di Edoardo Donnamaria sono sembrati quasi più vicini ad Antonella Fiordelisi rispetto a quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Fra tutti, non è passata inosservata la scelta di Oriana Marzoli di spendere parole di pseudo conforto nei confronti della sua eterna rivale all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia. Il volto di Forum ha rivelato di aver sfiorato, seppur senza malizia, il sen* di Nicole Murgia; la rivelazione ha chiaramente sconvolto Antonella Fiordelisi che ha ricevuto la comprensione di buona parte della Casa.

Come accennato, tra le persone che clamorosamente si sono dimostrate vicine ad Antonella Fiordelisi, dopo la rivelazione su Edoardo Donnamaria, spicca Oriana Marzoli. Tra le due sono volate più volte stracci; baruffe e liti che hanno dominato buona parte delle puntate delle scorse settimane. Eppure, la showgirl venezuelana non è riuscita a reggere il gioco in una situazione simile, dimostrando quanto la solidarietà femminile a volte possa andare ben oltre le rivalità.

“Ti ho sostenuta perché ti capisco e mi metto nei tuoi panni: se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire“. Queste le parole di Oriana Marzoli, in risposta ad Antonella Fiordelisi che l’aveva appunto ringraziata per il supporto offertole anche nel corso della diretta televisiva. Chiaramente, da qui ad affermare che tra le due si possa ricucire il rapporto il passo è lungo; ma spesso nelle disavventure si trovano motivi validi per rivalutare i rapporti, tanto quelli d’amore – come il caso di Edoardo Donnamaria – così come quelli di amicizia.

