GF Vip, incidente per Charlie Gnocchi: rotta una porta di vetro/ Cos’è successo?

Charlie Gnocchi, porta vetrata in frantumi

Spavento al Grande Fratello Vip 7, dove Charlie Gnocchi ha rotto la porta vetrata. Il concorrente, per errore, ha mandato in frantumi la porta, che già in passato ha dato qualche problema di troppo agli inquilini della Casa. Non è ben nota la dinamica dell’incidente. Secondo qualcuno sul web, Charlie si sarebbe schiantato contro la porta, vista la sua trasparenza, non pare che non sia andata esattamente così.

Nelle scorse settimane, Charlie ha preso in pieno la vetrata più volte. La porta di vetro, infatti, ha spesso causato incidenti nei concorrenti nelle varie edizioni, soprattutto in momenti di ebrezza. Essendo di vetro, infatti, è possibile non vederla. Questa volta, però, le cose sarebbero andate diversamente.

Charlie Gnocchi, cosa è successo al GF Vip

La scena della rottura della porta da parte di Charlie Gnocchi si è potuta vedere grazie al riflesso nello specchio in cucina. Dalla telecamera che inquadrava Antonino Spinalbese, intento a tagliare la pizza, si vedeva infatti anche lo specchio, visto che la casa del GF Vip ne è piena per far sì che le telecamere arrivino ovunque. Nel riflesso dello specchio, dunque, si è visto chiaramente ciò che è successo alla vetrata del giardino.

Charlie ha provato a chiudere la porta, forse mettendo troppa forza. La porta, sbattendo forse contro il binario, è andata in frantumi. Grande lo spavento, visto il rumore abbastanza forte che si è sentito. Dopo qualche urlo, i coinquilini si sono accorti che nessuno si era fatto male e la situazione è rientrata nella normalità. Antonino ha subito difeso il compagno, dicendo che aveva già avvisato gli autori perché probabilmente la porta era già lesionata. “Li avevo avvisati, non è colpa tua”, ha affermato Antonino Spinalbese.

