GF Vip: La mamma di Edoardo Tavassi stronca i Donnalisi/ “Se un rapporto è tossico…”

Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi: ” I Donnalisi? Si dicono le peggio cose e poi…”

L’ultima diretta del GF Vip ha regalato nuove perle destinate ad essere oggetto di discussione fino al prossimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Ancora una volta nell’occhio del ciclone si sono ritrovati Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi, sempre al centro delle discussioni per via di un rapporto travagliato. Sul tema, ha voluto dire la propria opinione anche Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi.

Emanuela Fuin, intervenuta al GF Vip party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, non si è risparmiata nei commenti contro Antonella Fiordelisi e nel merito del rapporto con Edoardo Donnamaria: “Le coppie che un giorno sì e un giorno no litigano e si dicono le peggio cose ogni puntata sono protagonisti; l’amore, per me e spero anche per voi, non è sofferenza. L’amore è stare bene insieme: se una relazione è così problematica e piena di livore, è una relazione tossica che fa star male“. Inizia così la dura critica di Emanuela Fuin nei confronti dei Donnalisi, che aggiunge: “Se stanno male tutti e due non va bene, quando vedo il genitore di Donnamaria che dice: l’amore è sofferenza, dicono no. L’amore non è sofferenza, come diceva Marylin, deve rovinare il tuo rossetto non il tuo mascara”.

Emanuela Fuin critica l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi: “Lo vuole lontano dagli amici…”

Il commento senza filtri di Emanuela Fuin – madre di Edoardo Tavassi – sul “caso” Donnalisi si sposta poi sull’influenza negativa che, a suo dire, avrebbe Antonella Fiordelisi sulle amicizie del fidanzato, Edoardo Donnamaria. “L’amicizia di Edoardo con mio figlio? E’ molto condizionata, Donnamaria lo vedo molto più amico quando litiga con Antonella. Va a sfogarsi e viene consolato, poi fa pace con Antonella e lo vedi che sta più con lei. Antonella è la prima che lo vuole allontanare dagli amici“. Secondo Emanuela Fuin, l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi avrebbe degli effetti negativi anche sui rapporti di amicizia intrapresi da Edoardo Donnamaria all’interno della Casa del GF Vip.

“Se vuoi bene ad una persona non cerchi di allontanarsi dalle persone che gli sono stati vicino, Lui purtroppo le dà retta”. Continua così la critica principalmente rivolta contro Antonella Fiordelisi nel merito del rapporto con Edoardo Donnamaria. Emanuela Fuin aggiunge poi un commento molto scettico su un ipotetico miglioramento una volta usciti dal GF Vip: “Pierpaolo tu ne sai qualcosa, il buongiorno si vede dal mattino: quindi non partono con dei bei presupposti“.











