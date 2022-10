GF Vip, la proposta di Soraia a Luca Salatino/ “Vieni a vivere con me…”

GF Vip, Soraia manda una lettera d’amore a Luca Salatino: “Non piangere più e non dare peso alle discussioni…”

Luca Salatino è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 7, il Grande Gigante Gentile, con la sua parlata romanesca e la sua forte umiltà, è stato in grado di entrare nel cuore di molti telespettatori. Nella casa più spiata di Cinecittà però, il cuoco romano sta vivendo dei forti momenti di crisi, da una parte sta rivivendo dei momenti bui del suo passato, dall’altra sente la forte mancanza della sua fidanzata, Soraia, a tal punto che ha più volte affermato, in lacrime, di voler abbandonare il reality.

È così che, vedendolo abbattuto, la sua dolce metà, Soraia Allam Ceruti, ha voluto scrivergli una lettera d’amore, pubblicata dal settimanale Di Più, per incoraggiarlo nel suo percorso al GF Vip: “Luca, amore, ti scrivo perché in questo periodo, hai vissuto momenti contrastanti di felicità, ma anche di ansia, insofferenza, nostalgia, che ti stavano portando a lasciare il gioco. Forse questa chiusura forzata ti sta riaprendo vecchie ferite della tua anima. Ma tu devi stare tranquillo, non piangere più e non dare neanche troppo peso alle discussioni. Abbandona le tue malinconie e pensa solo a noi, ai nostri progetti futuri”, ha esordito. Soraia ha poi fatto una vera e propria proposta al suo bel Luca…

Soraia Allam Ceruti ha così deciso di scrivere una lettera a Luca Salatino per dargli il giusto incoraggiamento a proseguire la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7. La ragazza ha invitato Luca a non abbattersi e, nei momenti di crisi, trovare la spinta per andare avanti nei progetti futuri di coppia. Il primo? Una vera e proprio convivenza! “(…)Ne abbiamo già parlato, ma quando sei entrato nella casa del GF Vip ancora era qualcosa di astratto, un sogno che però, ora, si sta concretizzando. Insomma, Luca voglio dirti che, dopo essere uscito da “quella” Casa, ce n’è un’altra che ti aspetta: la nostra!”, ha scritto.

I due infatti, dopo essersi conosciuti al noto programma Uomini e Donne, vivevano una relazione a distanza, lui a Roma mentre lei a Como e, di questo, soffrivano molto. Così, prima che Luca Salatino entrasse nella casa del GF i due decidono, e si promettono a vicenda, che dopo il reality sarebbero andati insieme a convivere a Como. A sorpresa però Soraia inizia i lavori di quello che sarà il loro nido d’amore: “(…) Ho iniziato a progettare tutte le stanze, voglio che tu veda la casa già sistemata per accoglierti e accogliere il nostro amore, per trasferirci immediatamente. Ma amore, per arredarla impiegherò tempo, dunque non avere fretta, Goditi questa esperienza“.

Nella sua lettera d’amore a Luca Salatino, Soraia, ha anche ripercorso la vita difficile del suo ragazzo, invitandolo, come ha superato tante difficoltà, a superare anche l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 7. Soraia Allam Ceruti ha voluto ricordare a Luca come sia stato forte nel superare, a soli 20anni, un difficile intervento: la rimozione di un’ernia che lo ha portato, per ben 9 mesi, a vivere in un letto. “(…) Hai vissuto una profonda solitudine, e un senso d’inutilità che ti ha fatto sprofondare in un malessere interiore difficile da spiegare per chi non lo ha provato”, scrive. A risollevarlo però dal momento ci fu la grande passione per la cucina, tramandatagli dalla nonna Jolanda. Ed è proprio Jolanda il nome del ristorante che, a Como, Luca vorrebbe aprire.

Soraia ha concluso la lettera con un bellissimo incoraggiamento e una forte dichiarazione d’amore: “Luca, la vita ti ha tolto tanto ma tantissimo ti sta donando, è una lotta, come dici tu, fra te e il destino e forse proprio per questo ti piace tanto la boxe, perché in quella disciplina sfoghi la tua rabbia nei confronti dei tanti dolori che, per un po’ ti hanno messo al tappeto. Nonostante tutto però hai sempre avuto la forza di rialzarti più forte di prima. Rimani nella casa, amore, combatti questa battaglia contro te stesso perché io sarò sempre li, a curare le ferite dalla tua parte del ring. Ti Amo”.











