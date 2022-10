GF Vip, lite al veleno tra Pamela e Alberto/ “Io mi godo il successo, tu non lo so…”

Grande Fratello Vip 2022, il battibecco tra Pamela Prati e Alberto De Pisis

Le nomination palesi del Grande Fratello Vip 2022 hanno regalato uno scontro epico tra Pamela Prati e Alberto De Pisis nella puntata di ieri. Il botta e risposta è scaturito dalla nomination del ragazzo nei confronti della showgirl, che non l’ha accolta proprio bene sebbene abbia risposto con ironia al tentativo di Alberto di imitare il suo accento: “Non parlo così amore, mi dispiace“. Dallo studio Alfonso Signorini commenta il momento nomination riferendosi alla Prati, già protagonista di un acceso scontro con Patrizia Rossetti: “Adesso ci si mette pure Alberto, Pamela“.

GF Vip scontro trash tra Pamela Prati e Alberto/ Lei lo imita con la "r" moscia

La risposta dell’ex primadonna del Bagaglino è netta: “Ma un chissenefrega ce lo vogliamo mettere?“. Interviene così Alberto, che punzecchia la coinquilina: “Godiamoci il successo“. Da questo momento in poi, il confronto si trasforma in un repentino botta e risposta fatto di frecciatine al veleno condite da ironia, come la risposta di Pamela: “Amore io me lo godo, tu non lo so“. Alberto contrattacca: “Amore, ma io ce l’avrò, ho avuto dei successi anche io nella vita. Chiaro che non posso competere, però qualche successo l’ho avuto anche io nella vita, stai serena“.

Attilio Romita: "Il cu*o di Pamela Prati non si tocca!"/ "Al Bagaglino..."

Pamela Prati, stilettata ad Alberto De Pisis: “Mi documenterò su di te amore“

Lo scontro tra Pamela Prati e Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 li vede fronteggiarsi a viso aperto, con la showgirl che gli risponde, emulando la sua erre moscia: “Vedremo. Ti applaudirò, andrò a vedere e mi documenterò su di te amore“. De Pisis decide così di rispondere a tono: “Poi questo tuo emulare la mia erre moscia ti riesce malissimo, lasciamelo dire. Ci si nasce con queste cose, non si acquisiscono facilmente“.

Dallo studio Alfonso Signorini non nasconde il suo divertimento ascoltandoli litigare, tra frecciatine al veleno e punzecchiature varie. “Dai Alfonso, che tanto ti sta piacendo” gli dice Pamela Prati, stemperando per qualche secondo la situazione di tensione creatasi nella postazione delle nomination palesi. “Io voglio vivere solo di questi momenti” la confessione divertita del conduttore, che ha assistito compiaciuto al battibecco tra i due.

Pamela Prati "Patrizia Rossetti diva dei materassi"/ "Hai il cul* pieno di cellulite", è polemica al gfvip

© RIPRODUZIONE RISERVATA