GF Vip: lite nella notte tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia/ “Sei una sfigata!”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia discutono sotto le coperte: “Non me ne frega un caz*o!”

La regola più importante che vige al GF Vip è forse quella di non dare mai nulla per scontato; il teorema dell’imprevedibilità si è abbattuto la scorsa notte sulla Casa più chiacchierata d’Italia mettendo in evidenza un evento più unico che raro. Infatti, stando ad una clip che circola in maniera piuttosto virale sui social, sarebbero volate parole grosse tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La particolarità dell’evento risiede nella spiccata complicità che i due hanno sempre ostentato, in rarissimi casi arrivati realmente a discutere.

Nella clip relativa alla scorsa notte, con protagonisti appunto Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, i toni della conversazione sono sembrati tutt’altro che blandi. La natura del contendere non è particolarmente chiara, così come le frasi pronunciate da entrambi. I due concorrenti del GF Vip parlano a voce sommessa e bassa, cercando di non disturbare gli altri coinquilini già tra le braccia di Morfeo. Con la dovuta attenzione però è possibile estrapolare buona parte dei contenuti; il più infervorato sembra Edoardo Tavassi, con Micol Incorvaia che pare piuttosto perplessa rispetto alle contestazioni del fidanzato.

Edoardo Tavassi, pesanti accuse a Micol Incorvaia durante la notte: “Questa è l’ennesima dimostrazione!”

“E’ così, non me ne frega un caz*o del Grande Fratello e della finale, fai quello che ti pare“, inizia così lo sfogo sotto le coperte di Edoardo Tavassi contro Micol Incorvaia, palesemente infastidito da qualcosa che ancora non risulta chiaro. Il concorrente del GF Vip pronuncia poi altre poche parole dalla difficile comprensione per via dell’audio, con la fidanzata che si limita a dire: “Che c’entra questo…?”. Piccata la risposta del fratello di Guendalina Tavassi: “Sei proprio una sfigata, non te ne frega nulla e questa è la dimostrazione, l’ennesima”.

A quanto pare, all’ombra dei riflettori qualcosa di serio deve aver indispettito non poco Edoardo Tavassi che non nasconde alla sua fidanzata un evidente risentimento, e chiosa: “Io mi segno tutto; stai a posto così, brava!”. Dal canto suo, Micol Incorvaia sembra non riuscire a ribattere a dovere, quasi spiazzata dalle esternazioni del fidanzato: “L’ennesima dimostrazione?”. Questo l’interrogativo abbozzato dalla finalista del GF Vip, che almeno nella clip circolata in rete non sembra riuscire a trovare particolari argomentazioni nel ribattere alle esternazioni di Edoardo Tavassi.











