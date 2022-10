GF Vip, lite tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi/ “Sbrocchi sempre”

Luca Salatino e Charlie Gnocchi litigano al GF Vip: ecco cosa è successo

Tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi non sembra esserci un clima sereno; i due hanno cominciato a discutere mentre erano nella cucina del Grande Fratello Vip 2022.

A cominciare lo scontro è stato il conduttore radiofonico che ha rimproverato Luca Salatino per non aver rispettato l’appuntamento giornaliero con la radio. Inoltre, Gnocchi accusa lo chef romano di aver mancato di rispetto ad Edoardo Donnamaria, per la battuta legata alla sua stempiatura. “Io non sono mai stato offensivo” afferma l’ex tronista di Uomini e Donne e ribadisce che fosse una semplice battuta. Charlie Gnocchi però, la vede diversamente: “A volte si è leggeri, ma vengono fuori frasi che possono essere mal interpretate“. A questo punto, lo chef cerca di avere un chiarimento ma il conduttore è irremovibile e preferisce non continuare la conversazione.

Luca Salatino racconta la depressione: le sue parole

Luca Salatino è uno dei pochi gieffini ad essere rimasto vicino a Marco Bellavia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il motivo è legato a una parte molto dolorosa del suo passato, che lo rende molto più vicino e simile al conduttore rispetto ad altri concorrenti.

Luca Saltino racconta di aver toccato anche lui la depressione: “Anch’io sono entrato in crisi. Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha consentito di percorrere una buona strada, mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno. Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni“. Il vissuto difficile dello chef romano ha commosso Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli che, dal GF Vip Party, hanno elogiato il probabile vincitore di questa edizione del reality show.

