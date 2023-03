GF Vip: Luca Onestini, duro attacco a Nikita Pelizon/ “Sei credibile quanto un puff!”

Nikita Pelizon sotto accusa per aver preferito Davide a Daniele Dal Moro

L’ultima puntata del GF Vip ha messo in evidenza, complice anche la ramanzina di Alfonso Signorini, come le acque si siano apparentemente calmate tra i vari concorrenti. Le fazioni sembrano aver calato le barriere difensive e, in maniera piuttosto sospetta, qualcuno sembra aver dimenticato le ruggini del passato riscoprendo un rapporto aperto al dialogo. La notizia è stata appresa da tutti con orgoglio, salvo nel caso di Nikita Pelizon che lo ha prontamente segnalato anche nei giorni precedenti.

Nikita Pelizon ha puntato il dito in particolare verso Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi, i più sospetti nell’aver riposto l’ascia di guerra. Proprio nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, la giovane ha scelto di salvare Davide Donadei al posto del veneto scatenando una dura reazione da parte di alcuni concorrenti. “Col fatto della storia con Oriana e con tutti gli aerei che riceve, secondo me si salva a priori e di base non va mai in nomination… Ho fatto questo ragionamento e comunque mi sono trovata in difficoltà perchè non volevo scegliere tra voi due”. Si giustifica così Nikita Pelizon, che nelle ore successive ha però dovuto fare i conti con il dissenso di Andrea Maestrelli e Luca Onestini.

Una volta spenti i riflettori sull’ultima diretta del GF Vip, Nikita Pelizon ha avuto modo di discutere in merito alle sue scelte e accuse con Andrea Maestrelli in maniera però apparentemente civile. Gli animi si sono però scaldati quando ad intervenire è stato Luca Onestini, perentorio nel denigrare il comportamento della giovane sia per le clip che per la scelta di salvare Davide Donadei. “Amore dai, ormai hai la credibilità di un puff, zero! L’hai detto te che senti le voci e vedi cose: lo hai fatto anche con me“.

Le parole di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon alimentano dunque nuove polemiche tra i due, già arrivati ai ferri corti più volte nel corso dell’attuale edizione del GF Vip. Questa volta però sotto accusa sono finite le diffidenze della giovane che non ha visto di buon occhio il contatto amichevole tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. “Taci, guarda. tu invece avresti perso la tua se avessi detto la verità, quindi…” Questa la replica di Nikita Pelizon, composta come suo solito ma tagliente nei confronti dell’ennesimo attacco nei suoi confronti da parte di Luca Onestini.











